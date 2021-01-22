اعرفي 8 سنن مستحب فعلها يوم الجمعة.. والأدعية المفضلة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يتميز يوم الجمعة بأنه أكثر الأيام المباركة على الأرض، إذ يضاعف فيه الثواب بفضل السنن المستحب اتباعها فيه، لعل أبرزها الإكثار من الصلاة على الني محمد (صلى الله عليه وسلم)، والإكثار أيضًا من الأدعية، إذ توجد في يوم الجمعة، ساعة تعرف باسم «ساعة الإجابة».

أدعية مستحبة يوم الجمعة

ذكر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة على النبي من أفضل السُنن المستحبة في يوم الجمعة، مؤكدا أنه لا توجد أدعية بعينها مخصصة لذلك اليوم، إلا أنه يفضل اتباع التالي:

- الصلاة على النبي، ثم الدعاء بما ترجو من الله تحقيقه، إذ قال الرسول في حديثه: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ -يَعْنِي بَلِيتَ-؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ».

- اللهم إني أسالك في يوم الجمعة الفضيل زيادة في الدين، وبركة في العمر، والصحة في الجسم، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت.

- اللهم أجرنا من النار.

8 سنن مستحب فعلها يوم الجمعة

ونشرت أيضًا، دار الإفتاء المصرية 8 سنن يجب اتباعها في هذا اليوم العظيم:

- الاغتسال.

- التطيب.

- لبس الجميل.

- التسوك.

- تحري ساعة الإجابة.

- الدعاء والصلاة على النبي.

- قراءة سورة الكهف.

- التبكير إلى المسجد.

ويعرف بأن يوم الجمعة توجد به ساعة لا يرد فيها الدعاء، واختلفت ألفاظ هذه الأحاديث، وبناءً على هذا الاختلاف تفرق العلماء في تحديد هذه الساعة.

ومن المؤكد أيضًا من الأحاديث إثبات بأن يوم الجمعة توجد ساعة لا يرد فيها الدعاء، لكن يظل تحديد وقت إجابة الدعاء مسألة خلافية، فالتقيد بوقت محدد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة، وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة، غير سديد، فينبغي للإنسان أن يكون مثابرًا على الدعاء في اليوم كله فيعظم بذلك الأجر.