ملك أحمد زاهر تكشف كواليس بكاء والدها في «لؤلؤ»: اتأثر ومكنتش مصدقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل 3 أيام تقريبا، تحدثت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن موقف مؤثر بينها وبين والدها، أثناء تصويرها أحد المشاهد من مسلسل «لؤلؤ» الذي يجمعهما، إذ وقف والدها يلتقط لها صورة، وبدا خلالها وهو متأثرًا وتنساب منه الدموع.

وكشفت «ملك»، كواليس الموقف المؤثر، خلال لقائها مع برنامج برنامج «ET بالعربي»، موضحة أن والدها انتظر معها ليدعمها خلال تصوير هذا المشهد تحديدًا، خاصة بعد الانتهاء من تصوير مشاهده يومها، فأصر على التواجد معها، لأنه كان يعلم بخوفها من تصوير هذا المشهد: «كان بيجي عند ودني ويقول لي عايزك تركزي.. هتعملي المشهد ده حلو».

اتفاجئت بالصورة حد بيعتهالي

أوضحت «ملك زاهر»، تفاصيل باقي المشهد المؤثر مع والدها: «بعدما صورت المشهد حضني جامد، وقال لي برافو عليكي.. أنا فخور بيكي»، وتابعت أن أحد الأشخاص أرسل لها صورة والدها وهو يبكي متأثرًا بها: «أنا شوفتها ما صدقتش..، أنت واقف بتعيط وسط اللوكيشن اللي هو أنا أثرت فيك كده أنا؟ ده أحمد زاهر أنت متأثر بيا أنا؟ فاتأثرت وقولت لازم أنزلها».

وتابعت الفنانة الشابة، أن أول المشاهد التي جمعتها بوالدها في المسلسل كانت في الحلقة الـ16: «لما طارق بيقابل منة وهي مش عارفة إنه باباها في الشركة.. كنت مرعوبة إني بصور قدام بابا.. والمفروض إني أعامله وحش.. مش عارفة هجيبها إزاي دي.. لولا أنه قعد يطمني ويقول لي متقلقيش إحنا مع بعض، عملنا المشهد وطلع حلو الحمد لله وعجب الناس».

مسلسل لؤلؤ

ومسلسل «لؤلؤ» من بطولة الفنانة مي عمر، ويشاركها عدد من النجوم بينهم الفنان أحمد زاهر وابنته الفنانة الشابة ملك، ونرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، عماد زيادة، سلوى عثمان.