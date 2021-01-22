ياسمين صبري في ظهور نادر قبل شهرتها: وزنها زائد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة ياسمين صبري، تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، عقب ظهورها بإطلالة مميزة، خلال احتفالها، ليلة أمس، بعيد ميلادها، بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشمية، داخل منزلهما في احتفال عائلي.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في عيد ميلادها

ظهرت ياسمين صبري، خلال الاحتفال بميلادها الـ33، مرتدية فستان «أوف شولدر»، تميز بأنه غير منقوش وبأكمام طويلة، من توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة «dolce and gabbana».

ووصل سعر فستان ياسمين صبري في عيد ميلادها، إلى 2845 دولار أمريكي، ما يتجاوز 44 ألف جنيه مصري.

وحرصت الفنانة على وضع مكياج هادئ مع الشعر المنسدل، مع تنسيق تلك الإطلالة بقلادة ألماسية مرصعة بفصوص حمراء.

فيديو نادر لياسمين صبري

قبل دخولها عالم التمثيل، وخلال اختبارها للعمل كموديل من قبل إحدى الشركات، ظهرت ياسمين صبري في فيديو نادر، في عمرها الـ21، وهي تخضع لبعض الاختبارات، وبوزن زائد عن تمتعها برشاقتها خلال السنوات الأخيرة.

وخلال الفيديو، أدلت «ياسمين» ببعض المعلومات الشخصية عنها، كالطول والوزن والعُمر قائلة: «اسمي ياسمين أشرف صبري، عندي 21 سنة، طولي 170 سم، ووزني 65 كيلو»، وبسؤالها عن تقديمها أي عمل من قبل في الإعلانات، أجابت بالنفي: «عمري».

بدايات ياسمين صبري

وٌلدت الفنانة ياسمين صبري بمحافظ الإسكندرية، لأب يعمل طبيب وأم تعمل مهندسة ديكور، وتخرجت في كلية الإعلام قسم صحافة وعلاقات عامة، كانت تحلم بالعمل كمذيعة، وعملت كمراسلة في إحدى القنوات الفضائية.

فكرت في الوصول لحلمها من خلال مشاركتها في مسابقة «ميس إيجيبت»، لكن المسابقة ألغيت لعدم وجود ممولين، وبعد ذلك تلقت اتصالا من إحدى الشركات العاملة في الإعلانات، تطلب منها المشاركة كموديل، وعملت بالفعل كموديل في الإعلانات، ومن ثم اتجهت للعمل في التمثيل، فكانت بداياتها بالمشاركة في مسلسل «جبل الحلال» عام 2013.