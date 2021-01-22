8 أسباب تجعلك تتناول الزيتون الأسود يوميا على الإفطار.. واحذر المصبوغ منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

للزيتون الأسود العديد من الفوائد الصحية الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، وذلك بسبب محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن المهمة في الوقاية من العديد من الأمراض مثل مرض القلب، ومرض السرطان وغيرها.

هنا نستعرض لكم 8 أسباب مهمة تجعلك تتناول الزيتون الأسود يوميا على مائدة الإفطار، وفق ما أورده موقع "timesofindia".

- الوقاية من بالسرطان

كونه مصدر رائع لفيتامين E وحمض الأوليك اللذان يساعدان في مكافحة الجذور الحرة بجسم الإنسان، ما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان.

وقد أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي بتناول الزيتون يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.

- الحفاظ على صحة الجلد والشعر

الزيتون الأسود غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تغذي الشعر وتحافظ على الجلد، كما يحتوي أيضا على فيتامين هـ الذي يساعد في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

- تعزيز صحة العظام

بسبب محتواه العالي من الدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامين E، يساعدان على التخفيف من حدة آلام التهاب المفاصل وتقوية العظام، يحتوي أيضًا على مادة كيميائية تسمى الأوليوكانثال تعمل كمسكن للآلام.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يعد الزيتون الأسود من الأطعمة المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، وذلك لاحتوائه على فيتامين هـ الذي يساعد في علاج قرح المعدة، والألياف التي تعمل على وتسهيل عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء، والتقليل من حدوث تكون حصوات المرارة.

- يعالج الأنيميا

يعتبر الزيتون الأسود مصدرا جيدًا للحديد، لذا فهو يساهم بشكل كبير في علاج الأنيميا ونقل الأكسجين في الجسم من خلال خلايا الدم الحمراء.

- الحفاظ على صحة العيون

يحتوي طبق واحد من الزيتون الأسود على 10% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين أ، الضروري لصحة العين حيث يساعد العين على التمييز بشكل أفضل بين الضوء والظلام، وبالتالي تحسين الرؤية الليلية، فضلا عن أن فيتامين أ فعال ضد إعتام عدسة العين والتنكس البقعي وأمراض العين الأخرى المرتبطة بالعمر.

- الحفاظ على صحة الكبد

الزيتون الأسود غني بمضادات الأكسدة وحمض أولينوليك الضروريان للحفاظ على صحة الكبد من التلف، وتنظيم الدهون في الدم، وتقليل حدوث الالتهابات.

- مفيد لصحة القلب

بسبب احتوائه على حمض الأوليك، يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والتقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

احذر المصبوغ منه

وحذّر الدكتور سيد حماد أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية في تصريح لـ"الخليج 365"، من أن هناك في الأسواق زيتون مصبوغا باللون الأسود بمواد ضارة، تتسبب في العديد من المشاكل الصحية للإنسان، منها:

- المواد التي تستخدم في صبغة الزيتون تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، حيث إنها تكون سامة وغير مصرح بها.

- يستخدم البائعين تركيزات عالية من مواد كيميائية لا صحة لها، لتحويل الزيتون إلى اللون الأسود، ما تتسبب في الإصابة ألزهايمر.

- يمكن أن يؤدي إلى التأثير على صحة الكلي بشكل كبير، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم والأملاح.

- الإفراط في تناوله يؤدي إلى الإصابة بالسمنة، وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الزيوت أثناء تحضيره.

نصائح يجب اتباعها تجنبا للتعرض للخداع أثناء الشراء:

- تجنب الشراء من الباعة الجائلين، إذ يكون أكثر عرضة لتصنيعه بمواد كيميائية تهدد صحة الإنسان.

- يجب الحرص على الشراء من الأماكن الموثوق بها، والتي قمت بالشراء منها من قبل.

-للزيتون الأصلي مذاق مميز، كما أنه يبقى محتفظا بطعمه لمدة طويلة دون أن يتغير، أما الزيتون المصبوغ مذاقه غير مألوف، فضلا عن أن المواد الكيميائية تؤثر أيضا على قوام الزيتون وتجعله لينا.

- القشرة الخارجية للزيتون الأسود تكون لونها مختلفا عن النواة من الداخل نتيجة للصبغة، وبهذا يصبح مغشوشا، حيث أن الزيتون الأصلي تكون القشرة الخارجية له مماثلة للداخل.

- ينصح ربات البيوت بتحضير الزيتون الأسود في المنزل، بالطرق المنزلية البسيطة، لتجنب الخداع أثناء الشراء من الخارج، ولضمان سلامة أفراد الأسرة.