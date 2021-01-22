ماذا يحدث لجسمك عندما تعمل من المنزل كل يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن هناك بعض الامتيازات التي لا يمكن إنكارها للعمل من المنزل، مثل القدرة على صنع كوب من الشاي الطازج في مطبخك الخاص بين الاجتماعات، لكن هناك بعض الآثار الجانبية على الصحة أيضا.

إذا كنت تتساءل لماذا يؤلم ظهرك أو رقبتك بالفعل بعد يوم من العمل من المنزل أكثر من المعتاد بعد يوم طويل في المكتب، فربما لا تتخيل الأشياء، وفقًا لريان كولمان، أخصائي القوة والتكييف في مركز التدريب الصحي الوطني بأورلاندو في الولايات المتحدة، هناك عدة أسباب تحدث لجسمك عندما تعمل من المنزل كل يوم، وفقا لموقع "thelist".

عندما تعمل في مكتب، فمن المحتمل أنك تقضي يومك في مكتب مخصص فقط للعمل على كرسي مصمم ليلائم بشكل مريح ارتفاع المكتب وشكله.

في هذه الأثناء، لا يملك العديد من أولئك الذين يعملون في المنزل مساحة لمنطقة عمل مخصصة حقًا مع إعداد مكتب مريح، لذلك قد يجد الكثيرون أنفسهم متراخيًا على الأريكة أو منحنين فوق طاولة المطبخ أو طاولة غرفة الطعام.

على الرغم من أن هذا قد لا يبدو مشكلة كبيرة، إلا أن القيام بهذا اليوم في النهار يمكن أن يكون له في الواقع العديد من الآثار غير المرغوب فيها والتي تسبب الألم لجسمك.

إليك كيف يمكن أن يؤذيك الموقف السيئ

يقول ريان كولمان من مركز التدريب الصحي الوطني بأورلاندو، إن هناك ثلاثة آثار رئيسية يمكن أن تحدثها وضعية العمل السيئة على الشخص.

إذا كنت تجلس مع ما يسميه "وضعية الرأس الأمامية" ، أي عندما يتم دفع الرأس للأمام أكثر من المعتاد - طبيعي عندما تكون أذنيك محاذاة مع كتفيك - فقد يتسبب ذلك في ألم الرقبة وتيبسها، مقابل كل وضع أمامي للرأس، فإنك تضيف فعليًا عشرة أرطال إلى وزن رأسك، فلا عجب أن تؤلمك رقبتك.

يمكن أن تؤثر الوضعية السيئة أيضًا على الجزء العلوي من ظهرك من خلال التسبب في "أكتاف مبعثرة"، أي عندما يستدير كتفيك للأمام مع وضع الرأس الأمامي.

يمكن أن يؤدي هذا المزيج إلى حدوث حداب، وهو انحناء خارجي مفرط للعمود الفقري÷ ينتج عن هذا تقوس في أعلى الظهر، مما قد يؤدي إلى آلام في الكتف والظهر.

يمكن أن تؤثر الوضعية السيئة أيضًا على أسفل ظهرك عن طريق التسبب في قعس، والذي يشرح كولمان أنه "انحناء مبالغ فيه في أسفل الظهر، مما قد يؤدي إلى زيادة إمالة الحوض الأمامية وضعف العضلات الأساسية، بمعنى آخر، آلام أسفل الظهر بسبب ضعف الدعم الأساسي وضعف الموقف.

إذن، ما الذي يمكننا فعله لأجسادنا للمساعدة في تخفيف أمراض العمل من المنزل؟

الإجراءات التي يجب اتخاذها للتخفيف من آثار وضع العمل السيئ

أثناء إنشاء مساحة العمل المريحة المثالية والجلوس اليقظ مع وضع مثالي، بالطبع، الحلول المثالية لآلام الجسم، هنا في العالم الحقيقي ، يقترح كوليمان من مركز التدريب الصحي في أورلاندو الصحي ثلاث تمارين، "إعادة ضبط الوضع" التي قد تساعد في منع أي ألم جسدي.

التمرين الأول: على الفرد "النظر مباشرة إلى الأمام وعينيك مثبتتين في مكان ما، وسحب الذقن ورأسه للخلف مباشرة، كما لو كنت تحاول ثني ذقنك في رقبتك".

التمرين الثاني: يسمى تراجع الكتف، يرشدك كولمان: "مع وضع يديك على الحائط وتمديد ذراعيك بشكل مستقيم، اضغط على لوح الكتف معًا لتقريب نفسك من الحائط، لتقريب الكتف، اعكس هذا الوضع وادفع بعيدًا عن الحائط دون ثني مرفقيك لإكمال الحركة".

التمرين الثالث: أخيرًا وليس آخرًا، يوصي كولمان بتمرين يسمى بيرد دوج Bird Dog، ابدأ في وضع رباعي (على الأربعة أطراف)، ثم ركز على سحب زر البطن في العمود الفقري لتثبيت القلب، بعد ذلك، يقول كولمان: "مد ذراعك اليمنى ورجلك اليسرى حتى تصبح مستقيمة ثم عد إلى وضع البداية، كرر الحركة باستخدام الذراع اليسرى والساق اليمنى، ركز على إنشاء خط مستقيم بين طرف إصبع اليد ممدودًا و إصبع القدم الأخرى، ويقترح أيضًا أخذ فترات راحة كل 10-15 دقيقة للنهوض من مكتبك (أو الأريكة) للتنقل.