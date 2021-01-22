قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل سلطة مكرونة بالريكفورد، وذلك من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل سلطة مكرونة بالريكفورد

مكرونة قواقع مسلوقة

سبانخ صغيرة مفرومة

تفاح أحمر شرائح

لوز شرائح محمص

بصل أخضر

جبنة ريكفورد

للصوص

خل عنب أحمر

زيت زيتون

ملح

سكر

عين جمل

طريقة عمل سلطة مكرونة بالريكفورد

تشوح السبانخ في طاسة مع الزيت ثم يضاف اللوز المحمص والبصل الأخضر.

ثم يضاف كل المكونات ويقلبوا جيدا ثم تضاف مع المكرونة وتوضع في طبق التقديم ثم تزين بالجبنة الريكفورد وتقدم.