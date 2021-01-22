طريقة عمل معجنات الزعتر السورية خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

معجنات الزعتر السورية، من الأطعمة التي تحمي بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، وتبحث الأمهات عن الطريقة الأصلية لإعدادها في المنزل، بدلا من شرائها من المحلات.

وفيما يلي خطوات سهلة لتحضير معجنات الزعتر السورية على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج طهي عبر شاشة «سي بي سي سفرة»:-

مقادير معجنات الزعتر السورية

- دقيق.

- ملعقة كبيرة من الخميرة.

- سكر.

- رشة ملح.

- ثلث كوب من الزيت.

- نصف كوب من اللبن.

- حبة البركة.

- ماء.

- بيضة.

- جبنة فيتا.

- زيت زيتون.

- سمسم.

- زعتر فريش.

طريقة تحضير معجنات الزعتر السورية

- في البداية يجب خلط كلا من الدقيق والخميرة مع الملح والسكر.

- في الخطوة التالية يتم إضافة الزيت واللبن إلى الخليط السابق، ثم إضافة الماء بشكل تدريجي، مع الاستمرار في العجن حتى الحصول على خليط متجانس.

- يتم تترك العجين في وعاء عميق حتى يتخمر.

- في الخطوة التالية يتم فرد العجينة ثم تحشه بالجبنة والزعتر، مع رش زيت الزيتون.

- يتم لف العجين دائريا بشكل حلزوني، ثم تقطيعها إلى فطائر صغيرة.

- في الخطوة الأخيرة، يتم دهن الوجه بالبيض ويرش بالسمسم او حبة البركة، ثم إدخالها الفرن على درجة حرارة 190 لمدة 40 دقيقة.