البيض المقلي أو الأومليت بالمشروم هو خيار مثالي لوجبة الإفطار، يقدم لك موقع «هن»، طريقة عمل البيض بالمشروم والجبن بطريقة سهلة.

المقادير

3 بيضات.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة جبن كريمي.

1/2 كوب مشروم طازج.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

فص ثوم مهروس.

طريقة عمل بيض بالمشروم والجبن

يسخن زيت الزيتون في مقلاة ثم يضاف المشروم والثوم.

يقلب الخليط لمدة 5 دقائق حتى يذبل المشروم ثم يزال من المقلاة.

يخفق البيض في طبق مع الملح والفلفل.

يسخن الزبد في مقلاة غير لاصقة على النار ويضاف المشروم والبيض المخفوق.

تغطى المقلاة حتى ينضج البيض ثم يزال الغطاء ويقلب البيض على الجهة الأخرى.

يوزع الجبن الكريمي ويترك البيض لمدة دقيقة على النار.