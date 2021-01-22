تعرف على طريقة عمل قلقاس بالسلق

نقدم لكم طريقة تحضير قلقاس بالسلق في المنزل كالآتي:

مقادير قلقاس بالسلق قلقاس

مكعبات لحم

مسلوقة مرقة لحم

عصير ليمون للسلق

ثوم صحيح

ملح

سلق

كزبرة خضراء مفرومة

سمنة بلدي

أرز بالشعرية للتقديم

طريقة تحضير قلقاس بالسلق

تسخن المرقة على النار ثم تضاف اللحمة وعصير الليمون وتترك على النار حتى الغليان

يضاف السلق ويترك مرة أخرى حتى الغليان

يقدم مع الأرز بالشعرية

للسلق

تسخن السمنة على النار ثم يضاف الثوم

يضاف السلق، الكزبرة المفرومة والملح مع التقليب من حين لآخر حتى يذبل السلق

يخلط السلق في الخلاط ثم يضاف إلى القلقاس