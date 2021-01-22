طبيبة تفجر مفاجأة حول متلازمة ما بعد كورونا للأطفال: قد يعانوا من فقدان مؤقت للشم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحدثت الدكتورة نهلة فاروق أخصائي طب الأطفال، عن إصابة حديثي الولادة والأطفال بفيروس كورونا، قائلة، إن الدراسات العلمية والأبحاث لا تزال مستمرة حوله، في ظل مهاجمة للأطفال في الموجة الثانية لفيروس كورونا.

متلازمة ما بعد كورونا للأطفال

وتابعت «نهلة»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هناك حالات نادرة للأطفال عانت بخلل بسيط في وظائف الكلى والكبد، خلال إصابتها بفيروس كورونا، بجانب ظهور بقية أعراض المرض مثل: ارتفاع في درجات الحرارة، وسعال، وإسهال.

وأشارت أخصائي طب الأطفال، إلى أنه بعد التعافي من فيروس كورونا، يعاني بعض الأطفال من فقدان حاستي الشم والتذوق، مردفة: «بس بيرجعلهم بسرعة أكتر من البالغين والكبار».

وتابعت حديثها، بأنه بعض الأطفال يعانون أيضًا من آلام البطن وطفح جلدي، وارتفاع في درجة الحرارة، وكحة ورعشة، وشعور بالبرد، مستطردة: «ده طبيعي ومش ببطول عند الأطفال الحمد لله، وبيطلق عليها متلازمة ما بعد كورونا».

وإختتمت حديثها بالتأكيد على أن الفيروس لا يزال وباء جديد على العالم، ولم يتم اكتشاف كل التفاصيل الخاصة به، إلا أنه لا يزال ضعيف التأثير على معظم الأطفال، وسط ارتفاع نسب شفائهم حتى الآن.

أعراض فيروس كورونا المستجد

وفيما يلي أعراض فيروس كورونا المستجد، بحسب ماأعلنه الموقع الرسمي الخاص بمنظمة الصحة العالمية who.

- فقدان حاسة الشم.

- ألم الحلق.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- الإسهال.

- الإرهاق.

- الصداع.

- احتقان الأنف.

- التهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بإلتهابات، مما يترتب عليه احمرار العين.

- السعال الجاف.

- الآلام المستمرة في سائر الجسد.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

وشددت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية على ضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية، من بينها ارتداء الكمامات الطبية وغسل اليدين بالماء والصابون.