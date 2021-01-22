ماريهان حسين عن تلقيبها بـ«كيم كاردشيان الغلابة»: مبسوطة بس أنا طبيعي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة ماريهان حسين، إنها فخورة بتشبيه الناس بـ«كيم كاردشيان»، وأنها «كيم كاردشيان الغلابة»، موضحة: «مش بزعل، وأكيد بيبسطني، وفيه ناس بتشبهني بيها من فترة، لكن هي الوحيدة اللي أنا فخورة إني شبهها بس أنا طبيعي».

تصريحاتها في الجونة

وأضافت «حسين»، في لقاء مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، أن تصريحاتها في الجونة عن إثارة الجدل كانت للمزاح فقط، وليس أكثر، موضحة: «أنا مش بتاعة مشاكل خالص، وأنا مش عارفة إيه المشاكل اللي حصلت في الجونة.. وأنا قولت: (لو أعرف الجو حر كدة كنت أثرت الجدل جدا).. وهناك رطوبة عالية، فأنا هزرت وقولت كدة».

وتابعت: «الناس لازم يوصلهم إننا بشر زيهم عادي، ولما ننزل في الحر عادي الميكب يسيح.. ولكن تصريحاتي عن الحر في الجونة كنت بهزر فيها».

تقليد إليسا وسميرة سعيد

وخلال الحلقة قلدت الفنانة ماريهان حسين عددا من الفنانين، ومنهم: أليسا، وسميرة سعيد، أنغام، وذلك أثناء أداء أغنية «لقيت الطبطبة».

واستضافت الإعلامية ياسمين عز، في حلقة اليوم من برنامجها «ليلة الخميس»، كل من الفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة ماريهان حسين، والفنان محمد عبدالرحمن، والفنانة ماريتا الحلاني.

وتحدث «الفيشاوي» عن أغنيته «نمبر تو»، قائلا: «أنا عملت أغنية (نمبر تو) لأنه مفيش حد ناجح طول الوقت، والتجارب الحياتية هي التي تبني نجاح أي بني آدم، وهذا طبيعة الإنسان، وفي مجالنا (نمبر وان) مواسم، والشخص يكون رقم واحد في موسم، والموسم التالي يكون فنان آخر، وهي تتغير بالموسم، وأنا عملت (نمبر تو) عشان بتريق، وأنا مكنتش ناوي على معركة ولكن كنت ناوي على (نكتة) وعايزها تفضل أغنية كوميدية».