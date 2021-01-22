إعلامية لـ«الفيشاوي»: «بتعمل إيه ليلة الخميس؟».. والفنان: سؤال محرج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الفنان أحمد الفيشاوي، ردًا على سؤال من الإعلامية ياسمين عز، حول ما يفعله ليلة الخميس: «ده سؤال محرج جدًا، ولكن بتفرق مع على حسب السن، وعندما كنت في الدراسة كنت زي أي طالب مدرسي، ولما كبرت بقيت أنا والمدام ومفيش أحسن من كدة».

موقفه من الزواج

وأضاف «الفيشاوي»، في لقاء مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، أنه بالنسبة له فإن الزواج لا يرتبط بموعد معين، أو يوم معين مثل يوم الخميس، ولكنه «زي القدر»، مضيفا: «يعني أنا بحب مراتي ومحبتش حد قدها، والجواز مش مرتبط بيوم معين».

وتابع: «أنا مش خبير ولا دارس الست المصرية أو اللبنانية، وحتى زيجاتي كانت من سوريا ومن ألمانيا ومصر».

أغنية «نمبر تو»

وعن أغنيته «نمبر تو»، قال: «أنا عملت أغنية (نمبر تو) لأنه مفيش حد ناجح طول الوقت، والتجارب الحياتية هي التي تبني نجاح أي بني آدم، وهذا طبيعة الإنسان، وفي مجالنا (نمبر وان) مواسم، والشخص يكون رقم واحد في موسم، والموسم التالي يكون فنان آخر، وهي تتغير بالموسم، وأنا عملت (نمبر تو) عشان بتريق، وأنا مكنتش ناوي على معركة ولكن كنت ناوي على (نكتة) وعايزها تفضل أغنية كوميدية».

موقفه من إثارة الجدل

أما بالنسبة لإثارة الجدل في الملابس، فقال إنه لا يقصد إثارة الجدل، موضحا: «فيه مثل بيقول كل ما يعجبك وألبس ما يعجب الناس، ولكن أنا ضد ده، أنا مع فكرة إنه كل ما يعجبك، والبس ما يعجبك، ومش مهم رأي الناس إية لأن الناس رأيهم متضارب».

واستضافت الإعلامية ياسمين عز، في حلقة اليوم من برنامجها «ليلة الخميس»، كل من الفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة ماريهان حسين، والفنان محمد عبدالرحمن، والفنانة ماريتا الحلاني.