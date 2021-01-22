تعامل بهذه الطريق إذا كنت بمفردك في موقف يهددك بالخطورة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يواجه منا العديد من المواقف الصعبة، وعلى الرغم من مدى صعوبة هذه المواقف إلا أنها تتطلب منا السرعة والتفكير السليم، للبقاء على قيد الحياة.

لذا نستعرض لكم في التقرير التالي، كيفية التعامل مع المواقف الأكثر خطورة، بحسب ما أورد في موقع "brightside":

- إذ كنت تشعر بالاختناق داخل مكان مظلم

تنفس بعمق، وتجنب استخدم أعواد الكبريت حيث تساعد النار على تقليل نسبة الأكسجين، وحاول أن لا تصرخ، لأن الصراخ سيزيد من حالة الذعر لديك، وبالتالي سينبض قلبك بشكل أسرع ما يساهم في التنفس بشكل أسرع.

من الأفضل أن تخلع قميصك ولف رأسك به، سيحميك من الاختناق إذا تسرب الغبار والأتربة على وجهك.

- رؤية كلب يريد الهجوم عليك

إذا رأيت كلبا يريد الهجوم عليك، يجب عليك أن تكون هادئًا، وأن تبتعد ببطء عنه، وفي حالة بدأ الكلب مهاجمتك، احذر الصراخ والبكاء واطلب المساعدة من شخص قريب منك بهدوء، لأن الكلب عند استماعه لصراخك سيزيد من هجومك لك.

كما يجب الحرص على عدم ضربه أو ركله حتى لا يزداد هرمون الأدرنالين لديه فتزداد طاقته في الهجوم، لذا يفضل تغطية رأس الكلب بقميص أو قماشة إن وجدت، لحجب رؤيته، حتى تتمكن من الهروب.

- إذا تعرضت للدغة ثعبان

تبدو لدغة الثعبان سامة حيث تتسبب في تغير لون الدم إلى الأحمر الداكن أو الأزرق، وبعد ذلك تصاب المنطقة المصابة بالتورم وتظهر أعراض أخرى كالصداع، غثيان، حمى.

لذا حاول إذ كنت بعيدًا عن المستشفى، أن تمتص السم بعد ثانيتين من اللدغة، وطرد السم من الفم ثم غسله جيدا.

- الحماية من الغرق

ستساعدك هذه الطريقة على عدم الغرق في الأماكن التي تكون فيها المياه عميقة جدًا أو في بحر به عواصف وأمواج عالية، إذا لم تتمكن من استخدام ذراعيك، عليك التحكم في التنفس إذ إنه من الأمور الهامة، عن طريق أخذ أنفاسًا عميقة، ولكن الزفير يجب أن يكون سريعًا.

كما يجب عليك ثني ظهرك بحيث تكون رأسك فوق الماء، تساعدك هذه الطريقة على أن تأخذ نفسًا عميقًا، والاستمرار في التحرك إلى الشاطئ.

- الحماية من هجوم أحد الأشخاص من الخلف

إذ كنت بمفردك، وشعرت أن شخصًا ما يتابعك، فقم بإعداد أداة للدفاع عن النفس، وعند التعرض للهجوم استخدم أظافرك أو مفاتيح المنزل لخدش وجهه، ثم البدء في الصراخ لجذب انتباه الآخرين لإمساكه أو الاتصال بالشرطة.

- نشوب حريقة في مقلاة

عليك تجنب إطفاء هذه النار بالماء، ولا تحرك المقلاة إلى الخارج فأفضل طريقة لإطفاء هذا الأنواع من الحرائق هي إزالة مصدر الأكسجين، لذا ابق مسترخيا وقم بتغطية شعلة البوتاجاز بغطاء معدني بحركة هادئة.

- إذا اقترب منك سمكة قرش

إذ وجدت سمكة قرش تقترب منك وأنت تغوص في أعماق البحر، عليك أن تكون هادئا ثم تحرك بأسرع ما يمكن، وإذ تمسك بك عليك بضربه على العين أو الخياشيم.

- تعطل الأسانسير

يعتبر من أسوأ المواقف التي تحدث خاصة الأشخاص المصابون بفوبيا الأماكن المغلقة، عليك الحفاظ على هدوئك والتنفس بشكل طبيعي، وقم بتهدئة معدل نبضات القلب عن طريق الوقوف بشكل مستقيم، مع فرد الكتفين، وحاول معرفة الآخرين أن الأسانسير توقف وطلب المساعدة منهم عن طريق عمل أكبر قدر من الضوضاء أو الصراخ بأعلى صوت، أو في حالة تواجد سيدة النقر بقاعدة الحذاء على الأجزاء المعدنية في الأسانسير.