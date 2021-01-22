الامارات | صغار «فن» يتعلمون توظيف الظل في الأفلام السينمائية

شكرا لقرائتكم خبر عن صغار «فن» يتعلمون توظيف الظل في الأفلام السينمائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت عنوان «أنيميشن الصور الظلية» استضافت مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والشباب، ، فنان الرسوم المتحركة ومؤسس «منصة الأنيميشن للمخرجين الشباب»، فادي سريانيفي، ورشة إبداعية لتعليم الأجيال الجديد من هواة صناع الأفلام، التقنيات التي يستخدمها المبتدئون لقص الورق على شكل شخصيات، وتقديمها بقوالب أفلام الأنيميشن بتقنية إيقاف الحركة.

وجمعت الورشة بين النقاشات الفكرية المحفزة والتمارين العملية التطبيقية، حيث تناولت الجلسات الأولى أساسيات أنيميشن خيال الظل وكتابة القصة، وبناء الشخصيات وقصّ الأوراق على شكل الشخصيات، والأشياء المتعلقة بحبكة القصة المختارة، وتعلم المشاركون كيفية إعداد عناوين جاذبة لبداية الفيلم ونهايته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news