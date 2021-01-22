الامارات | أين تذهب.. «بوليوود باركس دبي».. أنشطة ترفيهية وتجارب جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «بوليوود باركس دبي».. أنشطة ترفيهية وتجارب جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 يناير 2021

بمناسبة إعادة الافتتاح يقدم «منتزه بوليوود باركس دبي» عرضاً لفترة محدودة يتيح لسكان الإمارات الحصول على تذكرة دخول إضافية مجاناً عند شراء تذكرة، للاستمتاع بتجربة ألعاب الركوب العالمية والأنشطة الترفيهية الاستثنائية بشكل مضاعف وبنصف السعر، ما يضمن للجميع الاستمتاع بتجارب مميزة من المرح وأنشطة ترفيهية لا حدود لها.

ويشهد المنتزه الترفيهي بحلته الجديدة إطلاق تجربة بوليوود «سكاي فلاير»، أطول أرجوحة دوّارة في العالم يبلغ ارتفاعها 460 قدماً، كما يتضمن العديد من الألعاب العائلية ومحطات الترفيه المخصصة للأطفال، التي تحمل جميعها لمسات مستوحاة من الثقافة الهندية المفعمة بالحيوية. من بينها «ويل أوف ستارز» - العجلة الترفيهية التي يبلغ طولها 55 متراً، وأفعوانية تاكسي نمبر.1 بطول 88 متراً المستوحاة من سيارات الأجرة الملونة بالأصفر والأسود في مومباي، فضلاً عن روديو كي ساواري، لعبة الركوب العائلية المزودة بحركة ثلاثية الدوران من وحي تقاليد مهرجانات الروديو الهندية.

وتصطحب لعبة هوا هواي أفراد العائلة في رحلة غنية تشبه تجربة الطيران الحقيقية على متن طائرة شراعية معلقة. في حين تقدم لعبة الركوب المتأرجحة أبرا كا دابرا تجربة مفعمة بالمرح والتشويق. ويقدم المنتزه تجربة مائية مميزة لأفراد العائلة.

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