كنزي عمرو دياب تبحث عن مدرسة لتعلم الرقص الشرقي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشرت كنزي عمرو دياب، عبر خاصية الـ«ستوري» بحسابها الخاص على «انستجرام»، تطلب من متابعيها مدرسة تعليم رقص شرقي.

وكانت تتدرب كنزي عمرو دياب على الرقص في فى «House of Jack» وهو كازينو فى لندن لإقامة فصول وورش تدريبية للشباب.

وكان أخر ظهور لـ«كنزي»، أثناء نشرها صورة جمعتها بشاب يدعى بادر الرملي، عبر خاصية القصص المصورة، خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخلال الصورة ظهرت كنزي في أحضان الشاب، وهي مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة، وأرفقت تعليقًا على الصورة «كل سنة وأنت طيب».

كنزي والشاب في صورة بملابس البحر

وفي نوفمبر الماضي، ظهر الشاب برفقة «كنزي»، في صورة نشرها عبر حسابه الشخصي بتطبيق «إنستجرام»، وهما بملابس البحر على ظهر أحد اليخوت وسط المياه.

وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، بينها إعجاب زينة عاشور والدة «كنزي».

كنزي دياب ورقصة جريئة

ومنذ أيام، كانت شاركت كنزي دياب مع متابعيها، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت من خلاله وهي تؤدي إحدى الرقصات.

وكانت أطلت ابنة الفنان عمرو دياب، بملابس كاجوال وشعر انسيابي، أثناء تأديتها لرقصة جريئة على نغمات أغنية عالمية.

ولاقى مقطع الفيديو، إعجاب الكثير من متابعيها، فضلا عن العديد من التعليقات، التي جاء من بينها «قمر»، «جميلة»، «من شابه أباه فما ظلم».