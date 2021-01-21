لمحبي السهر.. 7 فوائد وأسباب تجعلك تسهر ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

جميعًا نعلم مدى أهمية النوم، لكن هناك العديد من الأشخاص يميلون إلى السهر والقيام بالأشياء في الليل، حيث يجد أنهم أكثر إنتاجية وإبداعًا خلال ساعات الليل، وهناك بعض الفوائد المذهلة للسهر لوقت متأخر، نستعرضها لكم وفقا لما جاء في موقعي "littlethings" و"bustle".

- السهر يجعلك أكثر ذكاء:

تشير العديد من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يسهرون لوقت متأخر من الليل، أكثر ذكاءً من الآخرين اللذين يذهبون إلى الفراش مبكرا واستيقظوا مبكرا.

- في الليل تزيد طاقة الإنسان:

الأشخاص الذين يبقون حتى وقت متأخر يكون لديهم المزيد من الطاقة، حيث لا توجد علاقة بين الحصول على مزيد من النوم، وزيادة طاقة الجسم.

- الساهرون أكثر مرونة في العمل:

الأشخاص الذين اعتادوا السهر لوقت متأخر، لديهم قدرة على التكيف بسهولة مع ساعات العمل الطويلة خلال اليوم، وبالتالي محبو السهر يمكنهم العمل بمرونة في الصباح.

- أكثر استرخاء:

الأشخاص اللذين يستيقظون باكراً لديهم مستويات أعلى من هرمون الإجهاد (الكورتيزول)، الذي يبقى مرتفعاً طوال اليوم.

بينما من يسهرون لوقت متأخر فهم غالباً يكونون أكثر استرخاء، ولا يحصلون على كمية مشابهة من هرمون الكورتيزول مثل التي تفرز في ساعات الصباح.

- القدرة على الإبداع:

هؤلاء الأشخاص الذين اعتادوا السهر لوقت متأخر في الليل، لديهم قدرة أكثر إبداعًا، حيث أشار سلفادور دالي أنه استخدم الحرمان من النوم وسيلة للإلهام والإبداع.

- لديهم وقت للتمتع بهواياتهم

الساهرون ليلا لديهم وقت إضافي للاستمتاع بمهاراتهم، ولديهم وقت إضافي أيضا لممارسة الأنشطة التي يحبونها.

- الساهرون يحتاجون ساعات نوم أقل:

اكتشف باحثون من بلجيكا و سويسرا أن الذين يسهرون لوقت متأخر قد لا يحتاجون إلى الكثير من النوم للقيام بأعمالهم و وظائفهم مثل الآخرين.