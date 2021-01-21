لصحة أفضل.. تناول هذا الشاي للحماية من أمراض القلب والسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مرض القلب -مصطلح شامل لأي حالة تؤثر على القلب- كان السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم لمدة عشرين عامًا، وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، بينما كان السرطان، وهو السبب الرئيسي الثاني، مسؤولاً عن ما يقدر بعشرة ملايين حالة وفاة العام الماضي.

والآن يمكنك تفادي خطر الإصابة بهذه الأمراض المزمنة بدرجات متفاوتة، عن طريق تناول نوع معين من الشاي، ولكن ما هو

وفقا لصحيفة " express" البريطانية، يوفر اتباع نظام غذائي صحي وقاية ضد أمراض القلب والسرطان، لا يوجد عنصر واحد يحقق ذلك، ولكن الأدلة تشير إلى أن شرب شاي الليمون يمكن أن يساعد في تخفيف المخاطر.

أمراض القلب

تستمد الفوائد الصحية للقلب من شرب شاي الليمون من قدرة النبات على درء نذيرين رئيسيين لأمراض القلب- ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

في دراسة قائمة على الملاحظة، تم إعطاء 72 متطوعًا إما شاي الليمون أو الشاي الأخضر للشرب.

أولئك الذين شربوا شاي الليمون عانوا من انخفاض معتدل في ضغط الدم الانقباضي وزيادة طفيفة في ضغط الدم الانبساطي، كان لديهم أيضًا معدل ضربات قلب أقل بشكل ملحوظ.

ضغط الدم الانقباضي والانبساطي هما الرقمان المستخدمان لتسجيل ارتفاع ضغط الدم.

كما ثبت أن عشبة الليمون تقلل ارتفاع نسبة الكوليسترول- وهي مادة دهنية يمكن أن تسد الشرايين.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة Advanced Pharmaceutical Technology & Research ، أن مستخلص زيت عشبة الليمون ساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الحيوانات، وكان الانخفاض في الكوليسترول يعتمد على الجرعة.

علاوة على ذلك، أكدت الأبحاث التي أُجريت على الفئران، السلامة على المدى الطويل لما يصل إلى 100 مجم من زيت الليمون العطري يوميًا.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان شاي الليمون له نفس تأثيرات زيت الليمون.

خصائص مضادة للسرطان

تشير الأبحاث إلى أن السترال الموجود في عشب الليمون يمتلك قدرات قوية مضادة للسرطان ضد بعض خطوط الخلايا السرطانية.

في الواقع ، يعتقد أن العديد من مكونات عشبة الليمون تساعد في محاربة السرطان.

يحدث هذا إما عن طريق التسبب في موت الخلايا مباشرة أو تعزيز نظام المناعة لديك بحيث يكون جسمك قادرًا بشكل أفضل على محاربة السرطان بمفرده.

لتقوية الرابط، يستخدم شاي الليمون أحيانًا كعلاج مساعد أثناء العلاج الكيميائي والإشعاعي.

نصائح عامة

من المهم الحفاظ على وزن صحي لأن السمنة عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسرطان.

مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 30 إلى 39.9 يعني عمومًا أنك بدين.

أفضل طريقة لعلاج السمنة هي اتباع نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة بانتظام، إذا كانت التغييرات في نمط الحياة وحدها لا تساعدك على إنقاص الوزن، فقد يوصى باستخدام دواء يسمى أورليستات.