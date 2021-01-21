احذري.. 8 أشياء تفعليها مع الغسالة تتسبب في تلف الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تتبع الكثير من ربات البيوت بعض الطرق التي تتعلق بالتنظيف وغسل الملابس، وعلى الرغم من أن بعضها غير صحيح، هناك العديد من التصرفات والأشياء الخاطئة التي لا يجب ارتكابها، حيث إنها تتسبب في إلحاق الأضرار بالغسالة الكهربائية، بحسب ما جاء في موقع "which".

- وضع الكثير من الملابس:

يؤدي زيادة الملابس في الغسالة أكثر من المعتاد إلى قصر عمر الغسالة وتلفها بعد فترة قصيرة، لأنها تكون معبأة تمامًا، فضلا عن أنها لم تستطيع تنظيف الملابس جيدا، إذ توجد مساحة أقل للماء والمنظفات لتنتشر في جميع أنحاء الغسالة، لأن يتم تصميمها لغسل وزن معين من الملابس وليس أكثر.

- استخدام الكثير من المنظفات:

على الرغم من أنه يمكن معالجة وإزالة البقع بفعالية، إلا أن الكثير من المنظفات ستظل عالقة في ملابسك بعد مرحلة الشطف، مع وجود بقع من مسحوق التنظيف على الملابس أو ظهور بقع شفافة من المنظفات السائلة، وبالتالي ستضطرين إلى إعادة دورة الغسالة لغسيل الملابس مرة أخرى، لذا يفضل قياس كمية المنظف الذي تستخدميه.

- مزج الملابس البيضاء مع ذات الألوان المتعددة:

مزج القمصان البيضاء أو الملاءات أو أي شيء آخر مع مجموعة من الملابس الملونة، من الطرق التي تؤدي إلى تلف الملابس وعدم نظافتها، ويمكن أيضا أن يختلط الملابس البيضاء مع الألوان، ما يؤثر على مظهرها.

- عدم تقدير درجة الحرارة:

يمكن أن تتلف الملابس أيضًا إذا قمت بغسلها في درجة حرارة خاطئة في الغسالة، يتم شد الملابس القطنية ما يسبب انكماشها وفقدان مظهرها.

لذا من الأفضل قراءة الملصق لمعرفة درجة الحرارة المناسبة التي يجب غسل الملابس به، واستخدم دليل الغسالة للعثور على أفضل برنامج للغسيل.

- وضع الملابس التي تحتوي على الأشياء الحادة:

وضع الملابس التي تحتوي على النقود المعدنية أو الأحزمة بداخلها من الأمور الخاطئة التي قد تتسبب في فساد الباب الخارجي للغسالة، لذلك ينصح بفحص الملابس جيدا، وإزالة الأحزمة من البناطيل قبل وضعها.

- ترك المناديل الورقية في جيب البنطلون:

يجب عليك التأكد من إزالة أي مناديل أو قطع أوراق أخرى من جيوب البنطلون قبل غسلها، لأن هذا سيؤدي إلى التصاق المناديل والورق في جميع أنحاء الغسيل.

- تجاهل دليل الغسالة:

يستخدم العديد من الأشخاص نفس برنامج الغسيل بغض النظر عن الملابس التي يقومون بغسلها، لكن الدليل يوصي ببرامج محددة بناءً على الأقمشة التي يتم غسلها ومدى اتساخها.

- إهمال صيانة الغسالة:

يجب تجنب إهمال صيانة الغسالة، حتى تدوم لأطول فترة ممكنة، وتساعد في تنظيف الغسيل بشكل أفضل.