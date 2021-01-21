للشابات.. أزياء عصرية على طريقة غرور صفر 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 يناير 2021 10:49 مساءً - اختيار وتنسيق الملابس للفتيات المراهقات أمر مرهق؛ حيث يَجِدْنَ حيرة كبيرة في تنسيق بعض القطع مع بعضها، لا سيما مع اختلاف الفصول، لذا رصدنا لكُنَّ اليوم عدة أفكار مريحة وأنيقة للشتاء من الممثلة الكويتية غرور صفر، حيث تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها إنستجرام، حيث يتابعها عليه أكثر من ٦٠٠ ألف متابع.

فساتين شتوية من وحي غرور صفر

تنسيق ناعم بالفستان الشتوي من غرور مراد



تُعد الفساتين الشتوية من الخيارات المفضلة للمراهقات، لذا تأنقت غرور صفر بفستان من القطن المصمم بدرجة داكنة من الأخضر، وزينته بقلادة فضية طويلة من علامة شانيل مع مجوهرات فضية ناعمة، ومن الناحية الجمالية اختارت تسريحة الشعر المموج مع المكياج الزهري، وفي إطلالة كلاسيكية تزينت بفستان قصير مصمم بكاروهات اللون الرمادي مع بلوزة سوداء شتوية وحذاء بكعب أسود قصير، وأكملت جمال مظهرها بمجوهرات فضية وتسريحة منسدلة للشعر، مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

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إطلالات كاجوال للمراهقات من غرور صفر

اطلالة شتوية باسلوب الكاجول من غرور صفر



تفضل المراهقات الإطلالات الكاجوال في مختلف المواسم، لذا ظهرت غرور صفر ببنطال من الجينز الواسع وبلوزة صوفية بنية مزينة بخيوط طولية لمظهر أكثر رشاقة، وأطلت في الخيار الثاني ببنطال من الجينز الداكن مع بلوزة سوداء ومعطف من الجلد الأحمر، وأكملت مظهرها بمكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر للمسة كلاسيكية، كما ارتدَتْ بنطالًا واسعًا بقَصَّة الجرس البني مع بلوزة صوفية بنية، وانتقَتْ لشعرها تسريحة مرفوعة ذات الخصلات المنسدلة على الوجه لأناقة شبابية، ونسقت في الإطلالة الرابعة بلوزة سوداء من الصوف مع بنطال واسع كاروهات باللونين الأسود والأبيض، وزينت مظهرها بمجوهرات ذهبية وإكسسوارات سوداء لخيار أنيق وناعم.

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خيارات رياضية مريحة للمراهقات من غرور صفر

اطلالة رياضية من غرور صفر



تعتمد الفتيات المراهقات في فصل الشتاء على تنسيقات الأزياء الرياضية المريحة بشكل كبير، لذا اختارت غرور صفر بنطالًا مع بلوڤر من القطن السماوي وحذاء رياضي رمادي، مع مكياج بني وتسريحة الشعر المنسدل، وتألقت في الإطلالة الثانية بتيشيرت أسود مع بنطال ومعطف باللون الأخضر الداكن للمسة بسيطة وأنيقة.

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