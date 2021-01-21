إطلالات شتوية للمحجبات من إيمان أحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 يناير 2021 10:49 مساءً - إيمان أحمد، صانعة محتوى ومدونة موضة مصرية، يتابعها على إنستجرام أكثر من ٧٩٠ ألف شخص؛ وذلك لكونها تنشر العديد من الصور لـإطلالاتها المميزة والمحتشمة لتناسب المحجبات في مثل عمرها، ومع دخول فصل الشتاء نرصد لكُنَّ أبرز إطلالاتها في بداية ٢٠٢١؛ لتتألقن على غرارها.



تنسيقات رياضية ناعمة للمحجبات

تنسيق شتوي أحادي اللون من إيمان احمد



تعتمد الكثيرات من الفتيات المحجبات في مظهرهن خلال موسم الشتاء على تنسيق القطع الرياضية بالأسلوب المريح والناعم، لذا تأنقت إيمان أحمد ببنطال و"هودي" يكسوهما اللون الأبيض، مع حجاب زهري وحذاء رياضي أبيض لمظهر ناعم.

إيمان أحمد باطلالة شتوية رياضية

وفي إطلالة أخرى نسقت بنطالًا من القطن الأسود مع "هودي" بدرجة الأزرق النيلي، وأكملت مظهرها بقطع حيادية اللون لزي يومي بسيط.

إيمان أحمد باطلالة رياضية للشتاء

أما في الخيار الثالث فقد اعتمدت على بنطال وبلوڤر باللون الأبيض، وزينتهما بوشاح ملون بالبني ودرجات الأزرق لأناقة مميزة.

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إطلالات كاجوال شتوية من إيمان أحمد

تنسيق قطع الجينز بأسلوب شبابي للشتاء



تلجأ الفتيات في خياراتهن اليومية لتنسيق القطع الكاجوال بأسلوب مواكب لعمرهن، لذا اختارت إيمان أحمد بنطالًا من الجينز الأبيض مع معطف من الجينز المطبع باللونين الزهري والبنفسجي، وأكملت تفاصيل مظهرها بألوان الإطلالة.

تنسيق شتوي للسفر بأسلوب مرح

ولخيار آخر مريح وأكثر دفئًا أطلت ببنطال من القطن البني مع بلوزة بيضاء ومعطف ذهبي منفوخ، وزينت مظهرها ببوت أسود، كما ظهرت بـ"هودي" رمادي مزين بطبعة كرتونية، مع بنطال سكري وحجاب زهري لخيار محايد.

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خيارات محتشمة مناسبة للسفر في الشتاء

اطلالة كلاسيكية للسفر من إيمان أحمد



تحتار الفتيات في طرق تنسيق مظهرهن بأسلوب محتشم ودافئ في السفر، لذا قد تكون مدونة الموضة إيمان أحمد مصدرَ إلهامٍ لهن بإطلالاتها؛ حيث ارتدَتْ بنطالًا وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف أسود طويل، وأكملت مظهرها بوشاح أبيض مطبع بكاروهات اللون الأسود لخيار حيادي.

تنسيق شتوي للسفر بأسلوب مرح

وفي إطلالة شبابية تألقت ببنطال من الجينز الأزرق مع معطف منفوخ بدرجات اللونين الأزرق والزهري لمظهر مرح، ولخيار كلاسيكي تجملت بمعطف بدرجة الأحمر البرغندي مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، وأكملت تفاصيلها باللون الأبيض.