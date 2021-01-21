عبايات يومية ناعمة من دلال التميمي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 يناير 2021 10:49 مساءً - دلال التميمي، مدونة إماراتية، تمتلك ١٧٠ ألف متابع عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث تتشارك فيه مع متابعيها أجمل تصميمات العبايات اليومية الناعمة، بالإضافة إلى تفاصيل بسيطة من يومها. ولحرصها على مواكبة خطوط الموضة في العبايات وانتقائها لأفضل التصميمات، فسوف نرصد لكُنَّ اليوم أبرز إطلالاتها؛ لتستوحين منها بعض الأفكار.



تصميمات العبايات السوداء بأسلوب دلال التميمي

العبايات السوداء



على الرغم من تقديم مصممي العبايات لقطع ملونة وعصرية، فإن الكثيرات من النساء يفضلن التأنق بالعبايات السوداء التقليدية في مختلف مشاويرهن اليومية، فإن كنتِ منهن فسنلهمك -عزيزتي- تصميمات أنيقة من دلال التميمي؛ حيث ظهرت بعباية سوداء مصممة بخطوط بيضاء في الأطراف مُكملة بتطريزات صغيرة جانبية مع إكسسوارات اللونين الأسود والفضي، وفي إطلالة أخرى نسقت عباية أحادية باللون الأسود مع حقيبة مربعة وحذاء بدرجة مطفأة من اللون الذهبي، وفي مظهر ناعم اختارت عباية سوداء مزينة بفصوص فضية لامعة في الأطراف مع حقيبة وحذاء ونظارة باللون الأسود، كما تأنقت بعباية عملية سوداء مزينة بقماش زهري في أطراف الأكمام مع تطريزات ناعمة على الأكمام، ولمظهر ناعم للمناسبات البسيطة، أطلت دلال التميمي بعباية سوداء مزينة بنقوش الزهور الفضية في المنتصف، مع حذاء فضي وحقيبة سوداء مزينة بالفضي.

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دلال التميمي بالعبايات الملونة

دلال التميمي بالعبايات الملونة



تلجأ الفتيات الشابات للعبايات الملونة البسيطة في مظهرهن اليومي لمواكبة خطوط الموضة العصرية، لذا ارتدَتْ دلال التميمي عباية بليسيه باللون البنفسجي المزين بخطوط عصرية مع حذاء زهري بفصوص فضية وحقيبة وإكسسوارات باللون الذهبي، وفي إطلالة صباحية تألقت بعباية بيضاء مصممة بأكمام تكسوها الفصوص الملونة، مع حقيبة وحذاء باللون البيج لزي بسيط وناعم، كما تزينت في الإطلالة الثالثة بعباية بيضاء أحادية اللون مع إكسسوارات فضية ناعمة لمظهر صباحي بلمسة أنثوية، وفي مظهر مناسب للإطلالات الصباحية والمسائية على حد سواء تجملت دلال التميمي بعباية مصممة بقماش أخضر ناعم، وأكملتها بفستان أسود وإكسسوارات يكسوها اللون الأسود والذهبي لأناقة مميزة ومُخْفِيَة لعيوب الجسم، ولجأت في إطلالة يومية أخرى لعباية زهرية مزينة بفصوص ناعمة في الأكمام، مع إكسسوارات اللون الفضي وحقيبة سوداء بتصميم ناعم.

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