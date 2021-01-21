كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 يناير 2021 10:49 مساءً - تكشف الأظافر عن الحالة الصحية للشخص في كثير من الأحيان،إذ تتسبب بعض حالات الإجهاد وأمراض الكلى والغدة الدرقية في تغييرات بمظهر الأظافر، ويعد ظهور الخطوط الطولية أو الأفقية أحد التغييرات الشائعة للأظافر، إلا أنها قد تكون غير ضارة.

أولاً: أسباب الخطوط الطولية على الأظافر

الخطوط الطولية على الأظافر



بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي؛ فإن أظافر الأصابع تصنع من خلايا الجلد الحية في الأصابع، لذا فإن بعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما قد تؤدي إلى ظهور نتوءات في الأظافر، ويمكن أن يسبب جفاف الجلد أيضاً هذه النتوءات.

وإذا كان جسمك يحتوي على نسبة منخفضة من البروتين أو الكالسيوم أو الزنك أو فيتامين أ، فيمكن أحياناً الكشف عن النقص من خلال النتوءات في أظافرك.

والنتوءات العمودية عبارة عن أخاديد تمتد من طرف الظفر وصولاً إلى الجلد، يطلق عليها في بعض الأحيان "خطوط طولية".

غالباً ما تتطور النتوءات العمودية الطفيفة في الأظافر عند كبار السن، ربما بسبب تباطؤ دوران الخلايا، ويحدث هذا عندما ترتفع خلايا الجلد الجديدة المنتجة تحت سطح الجلد لتحل محل الخلايا الميتة التي يتم التخلص منها من على السطح.

ويمكن أن يؤدي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أيضاً إلى ظهور نتوءات عمودية وتغيرات في الأظافر تجعلها مقعرة أو على شكل ملعقة.

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ثانياً: تشخيص سبب ظهور نتوءات الأظافر

نتوءات الأظافر



يجب أن يفحص طبيبك التغييرات المفاجئة في أظافرك، وإذا تعرضت للتلف بسبب الإصابة، يمكنك الانتظار لتريْ كيف يتعافى الظفر وإصبعك لبضعة أسابيع قبل أن تقرر ما إذا كنت تريد زيارة الطبيب.

ومع ذلك، يجب أن ترى طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا أدت الإصابة إلى:

- قطع نظيف أو ممزق في ظفرك.

- مسمار مكسور.

- تمزق مسمار.

- نزيف تحت الأظافر.

سيفحص طبيبك أظافرك ويسأل عن أي أعراض أخرى تعانين منها، وقد يطلب إجراء فحوصات للبول والدم إذا اشتبه في مرض الكلى أو السكري، أو نقص التغذية.

وإذا ظهر أن النتوءات ناتجة عن حالة جلدية، يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يبدأ في وضع خطة علاجية، أما إذا كان سبب ظهور نتوءات أظافرك غير واضح، فقد يأخذ طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك بعض قصاصات أظافر الأصابع لتحليلها في المختبر بحثاً عن علامات العدوى.

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ثالثاً: علاج الخطوط الطولية على الأظافر



نظرًا لأن حواف الأظافر عادة ما تكون علامات على مشاكل صحية أخرى، فإن العلاج يركز على السبب الكامن وراء التغييرات التي تطرأ على الأظافر.

قد يشمل علاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما استخدام مرطبات لليدين أو مراهم موضعية لتقليل أعراض الإكزيما، وإذا كان السبب هو انخفاض مستويات المعادن أو الفيتامينات، فقد يُنصح بتغيير نظامك الغذائي أو تناول مكملات غذائية.

وقد يساعد تلميع أظافرك باستخدام لوح الصنفرة على تنعيم الحواف، ويجب أن تكون حريصاً على عدم الضغط بشدة لتجنب المزيد من الضرر.

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