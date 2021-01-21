5 عطور رومانسية برائحة الورود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 يناير 2021 10:49 مساءً - عادت الورود مؤخراً بقوة الى عالم العطور، لأن صانعي العطور العالميين يعرفون جيداً أنه لا يوجد أجمل من رائحة العطور الزهرية المهدئة. ونظراً الى أن عطور الورد دائماً ما تكون برائحة رومانسية ناعمة وتأتي في أجمل أشكال الزجاجات، فإنها تلاقي إقبالاً كبيراً بين النساء من مختلف الأعمار.

وفي هذا المقال، نرصد لك 5 من أجمل العطور النسائية الرومانسية برائحة الورود لتختاري من بينها ما يناسبك.

Daisy Eau So Fresh من Marc Jacobs

Daisy Eau So Fresh



إن هذا العطر اسم على مسمى، فهو عطر ناعم يرتكز على نغمات الورود البرية، الى جانب رائحة التوت والزهور والغريب فروت والبرقوق، التي تذكرنا برائحة وأجواء الربيع الحيوية والمنعشة. ويعد هذا العطر من مارك جاكوب خياراً رائعاً لعاشقات رائحة الورود.

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Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette من Dior

Miss Dior Rose N'Roses Eau de Toilette



إنه عطر برائحة الورود نابض بالحياة من ديور Dior، يشتمل على باقة من أروع الزهور التي يعد جنوب فرنسا موطنها الأصلي، الى جانب رائحة الحمضيات المنعشة، مما يشكل مزيجاً منعشاً يدوم طوال النهار ليبث رائحتك في كل مكان. إنه عطر نسائي عالمي يستحق التجربة.

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Amazing Grace Ballet Rose Eau de Toilette من philosophy

Amazing Grace Ballet Rose Eau de Toilette



يحتوي هذا العطر الوردي على نغمات الورد والليتشي وخشب الباليساندر والفاوانيا. وهو يتميز برائحته الناعمة التي تناسب أوقات النهار والمساء على حد سواء. وهو يشكل أحد أفضل الخيارات للنساء اللواتي لديهم حساسية تجاه الروائح القوية.



Very Irrésistible Eau de Toilette من Givenchy

Very Irrésistible Eau de Toilette



لقد تم إطلاق هذا العطر عام 2003، إلا أنه لا يزال يلاقي انتشاراً واسعاً بين النساء عاشفات رائحة الورود المنعشة، فهو يبث فيك روح الشباب والانتعاش، بفضل احتوائه على مزيج من الورود والفاوانيا واليانسون وأوراق نبات لويزة.

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Roses de Chloé من CHLOE

Roses de Chloé



لقد صُمم هذا العطر خصيصاً لعاشقات رائحة الورود، فهو يضفي على إطلالتهن لمسة رومانسية راقية، إذ يعتمد في تركيبته على الورود الفواحة، مثل الماغنوليا، إضافة الى المسك الأبيض والعنبر، وهو ملائم لكافة المواسم، والأجواء الحارة والباردة على حد سواء.

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