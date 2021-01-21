في اليوم العالمي للحضن.. استشاري نفسي يكشف عدد الأحضان التي يحتاجها الرجل يوميا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العناق «الحضن»، وسيلة التعبير عن مشاعر الحب وإرسال الطمأنينة والدفء للآخر، لذا يحتفل به في يوم 21 يناير من كل عام ويطلق عليه اليوم العالمي للعناق، لكنه لم يقتصر عن أنه مجرد وسيلة للمشاعر فقط بل له فوائد نفسية عديدة.

وأوضح الدكتور طه حسان، استشاري الطب النفسي، أن العناق يساعد على التخلص من الإكتئاب الذي يصاب به الشخص بشكل مفاجىء وخاصة بين الزوجين.

استشاري نفسي: الرجل يحتاج ثمانية احضان يوميا

وتابع أثناء حديثه لـ «هُن»، أن العناق يخفف من التوتر والضغط ويحقق استرخاء الجسم، ويشعرنا بالأمان والحنان من الطرف الآخر، ويساعد أيضًا في القضاء على الخوف.

مؤكدًا أن للحضن فوائد للرجل والمرأة، فيساعد على تقوية المناعة، فالرجل يحتاج أحيانًا ثمانية أحضان يوميًا، ليشعره بالاطمئنان والراحة ويقلل من شعوره بالتوتر.

وأضاف أن المرأة تشعر بالارتياح عندما تجد حضن يحتويها ويساعد على تحسين مزاجها، حيث أن عناق المرأة فترة طويلة يحسن مستوى «السيراتونين»، المسؤول عن السعادة.

فوائد الحضن الصحية

تحسين الحالة المزاجية

كما يساعد العناق على تحسين الحالة المزاجية، عند الشعور بالوحدة عند عناق شخصًا تشعر بأنك لست وحدك ويحسن يومك.

يحارب الاكتئاب

العناق مفيد أيضًا إذا كنت تعاني من الاكتئاب، لأنه يجعل عقلك ينتج المزيد من الدوبامين، وهو منخفض لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.

الإجهاد

يساعد الحضن على تحقيق راحة العضلات فهو يجعلك تنسى هموم العالم، حتى لو كان لفترة من الوقت، فيجعل عضلاتك مرتاحة، وبالتالي إطلاق كل التوتر في الجسم.

تخفيف الألم

الحضن يطلق «الأندورفين»، ما يعيق مسارات الألم ويخففه، فيهدئ آلامك، حتى لو كنت تشعر بعدم الارتياح ولا تريد أي شخص بالقرب منك، العناق من أي شخص سيجعلك تشعر بتحسن.