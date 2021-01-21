الامارات | «60 ثانية» في مواجهة المخدرات تستقطب 1040 مشاركاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «60 ثانية» في مواجهة المخدرات تستقطب 1040 مشاركاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بحضور رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» عضو مجلس شرطة دبي الاستشاري لخدمة المجتمع، سامي الريامي، والأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير الضوئي، علي بن ثالث، وعدد من القيادات التنفيذية في مجال الإعلام والإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وكبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة دبي، في مركز شرطة نايف، و11 طالباً فائزاً في جائزة «حماية كليب» أبدعوا في إنتاج كليبات توعية حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية في 60 ثانية، ضمن أربعة محاور تنافسية صممها مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، واشتملت على التوعية بسوء استعمال العقاقير الطبية النفسية، ودور الأسرة في الوقاية من المخدرات، وكيفية تفادي الابتزاز ومعالجة التنمر الإلكتروني، والوقاية من إدمان الإنترنت، كما كرّم القائد العام لشرطة دبي 25 إعلامياً تنافسوا في «حماية ميديا» على صناعة الرسائل الإعلامية المؤثرة، والهادفة إلى تعزيز الأمن والوعي المجتمعي حول أضرار «السموم».

وشهد حفل إعلان نتائج جائزتَي «حماية كليب» و«حماية ميديا»، الذي نظمه مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي، أيضاً تكريم أعضاء لجنة تحكيم جائزة «حماية كليب»، وعدد من الشركاء والمتعاونين والداعمين الفنيين والتقنيين.

مشاركون

وقال مدير مركز حماية الدولي، العقيد عبدالله الخياط، إن إجمالي المشاركين في «حماية كليب» بلغ نحو 1040 مشاركاً من أكثر من 50 جنسية، وانطبقت الشروط الفنية على 79 فيديو، ليتم لاحقاً استبعاد 15 عملاً تعود لأشخاص ليسوا من الفئة المستهدفة، وانتقال 64 فيديو لمرحلة التقييم، وأخيراً، ترشح 11 عملاً فقط للتنافس على المرحلة النهائية، ثم تم اختيار أفضل الفيديوهات التوعوية للفوز بجائز 100 ألف درهم، وللفوز أيضاً بفرصة الانضمام إلى برنامج شرطة دبي، الهادف إلى تبني المواهب الشابة ودعمها، وفتح أبواب الفرص التدريبية أمامها لاكتساب الخبرة وصقل المواهب، وذلك بما يعزز جهود شرطة دبي بالتواصل مع المجتمع وبثّ الروح الإيجابية بين جميع أفراده.

«حماية كليب»

وجاء في المركز الأول ضمن جائزة «حماية كليب»، التي بلغت قيمتها 100 ألف درهم، الطالب الإماراتي، علي عمران علي، عن فئة التوعية حول إدمان الإنترنت، بينما حل في المركز الثاني الطالب الجزائري، بوزار عبدالرحمن، عن فئة التوعية حول سوء استعمال العقاقير الطبية النفسية، أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالبة الإماراتية، شما زايد هلال محمد الكعبي، عن فئة التوعية حول إدمان الإنترنت، فيما فاز بالمركز الرابع الطالب المصري، يوسف حنفي، عن فئة دور الأسرة في الوقاية من المخدرات، وبالمركز الخامس الطالب الهندي، أمين محمد، عن فئة دور الأسرة في الوقاية من المخدرات، وبالمركز السادس الطالب الإيراني، أرسلان عبدالعزيز فضلي، عن فئة التوعية حول الابتزاز والتنمر الإلكتروني.

جوائز تشجيعية

وقررت لجنة تحكيم «حماية كليب» منح خمس جوائز تشجيعية لخمسة طلبة، وهم على التوالي: الطالبة الإماراتية، روان خميس الزيودي، عن فئة التوعية حول سوء استعمال العقاقير الطبية النفسية، والطالبة السودانية، منية طارق علي، عن فئة دور الأسرة في الوقاية من المخدرات، والطالب الإماراتي، يحيى محمد سعد، عن فئة دور الأسرة في الوقاية من المخدرات، والطالب الهندي، عبدالمبين مالك داوود، عن فئة دور الأسرة في الوقاية من المخدرات، والطالب الفلسطيني، محمد عبدالله السوسي، عن فئة التوعية حول الابتزاز والتنمر الإلكتروني.

«حماية ميديا»

وضمن جائزة «حماية ميديا»، التي بلغت قيمتها 60 ألف درهم، فاز بالمركز الأول ضمن فئة أفضل تغطية صحافية باللغة العربية، محمد فودة، من صحيفة «الإمارات اليوم»، بينما كان المركز الثاني من نصيب سومية سعد من صحيفة «الخليج».

وفاز علي الشوك من صحيفة «غلف نيوز» بالمركز الأول ضمن فئة أفضل تغطية صحافية باللغة الإنجليزية، بينما حل في المركز الثاني هشام صلاح من صحيفة «خليج تايمز».

وفي فئة أفضل تغطية على وسائل التواصل الاجتماعي، فاز هيثم الرشدان من صحيفة «الإمارات اليوم» بالمركز الأول، وعلي الزكري من صحيفة «البيان» بالمركز الثاني.

وحلّ حسين البلوشي في المركز الأول ضمن فئة أفضل تفاعل لمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان المركز الثاني من نصيب ريمان علي جابر، كما تم تكريم فريق عمل نشرة أخبار الإمارات، ضمن فئة أفضل تغطية تلفزيونية.

مستقبل التوعية

قال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي، العميد عيد محمد ثاني حارب، إن جائزة «حماية كليب» أُطلقت بدعم الفريق عبدالله خليفة المري، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وعدد من الشركاء، لتفتح قنوات التواصل المباشر مع طلبة الجامعات من جميع الجنسيات، ولتتيح لهم الإسهام في رسم مستقبل التوعية ضد المخدرات، بما يعكس الانفتاح الكبير لمركز حماية الدولي وثقته الكبيرة بالرؤى الشبابية، وحرصه على تمكين المواهب المبدعة القادرة على توظيف أدوات العصر الحديثة وطاقاتها وخبراتها الفنية والتقنية، للاضطلاع بدور ريادي في تطوير عملية التوعية الأمنية حول مخاطر الإدمان، ونحن فخورون بجميع الطلبة الذين خاضوا غمار هذا التحدي، وشكلوا حِراكاً شبابياً متنوعاً ومتفرداً، أساسه الفكر النير الناضج، لغته الوعي، وهدفه تعزيز الأمن والأمان، وفخورون أيضاً بالمؤسسات الإعلامية التي تبذل قصارى جهدها، من أجل التوعية المجتمعية بمخاطر المخدرات.

- الطالب علي عمران علي حصد المركز الأول في «حماية كليب» عن فئة إدمان الإنترنت.

- «الإمارات اليوم» تفوز بالمركز الأول لأفضل تغطية صحافية عربية ولـ«السوشيال ميديا».

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