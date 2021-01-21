تصريحات مثيرة لـ رامي عياش.. لا يجرم زواج القاصرات ومع إعطاء المثليين حقوقهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصريحات مثيرة للجدل قالها المطرب رامي عياش خلال استضافته في برنامج «كلام جعفر»، والذي يذاع عبر قناة «دويتشه فيله» الألمانية، حيث دارت تلك التصريحات حول زواج القاصرات وحرية الميول الجنسية.

وقال رامي عياش إنه لا يمانع أن تتزوج الفتاة وهي دون الـ18، وحتى إذا كانت في الـ16 من عمرها، وإذا كان يمكن لها أن تتزوج فلتتزوج، وقال إنه ّإذا وجب تحديد عمر للزواج يكون 16 سنة، فهو ضد تشريع قانون لمنع زواج القاصرات ومن هن دون الـ18 عاما.

وأكمل رامي عياش خلال لقاءه بالبرنامج: «18 سنة انا ضده، 16 و17 سنة بيفهموا دلوقتي أكتر مننا، سواء تكوين بيولوجي أو إجبار أو غيره انا شايف ان سن 16 سنة مقبول للزواج، ولا يجب تحديده في سن 18 سنة فقط».

وقال «عياش» إنه لا يحب اللباس الفاضح، «مش لازم نوري كل شيئ على السوشيال ميديا، لازم يكون مقبول، انا كدة اتربيت وانا بحب كدة».

فيما أكد رامي عياش إنه مع إعطاء مثليي الجنس حريتهم الشخصية قائلًا: «طبعًا مع إعطائهم حقوقهم خصوصًا إذا كان هذا الشخص وُلد بهذه الحالة».