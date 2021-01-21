في عيد ميلادها.. كيف تعاملت نبيلة عبيد مع شائعات الارتباط والمرض والوفاة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عام جديد تحتفل الفنانة نبيلة عبيد بقدومه، وسط آلاف عبارات التهنئة من جمهورها وأصدقائها، المدونة على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك، إنستجرام»، متمنين لها عام سعيد مليء بالنجاحات والإنجازات.

وخلال السنوات الأخيرة، لاحقت «نجمة الجماهير» العديد من الشائعات التي تواجهها بإستمرار، ساعية لتوضيح نفيها في وسائل الإعلام، وكشف حقائق الأمور عن حياتها لجمهورها.

وفيما يلي أبرز الشائعات التي لاحقت نبيلة عبيد، خلال الفقرات التالية.

الزواج من الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة

تفاجئت الفنانة نبيلة عبيد بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة استعدادها للزواج من المغني الشعبي عبدالباسط حمودة، في فبراير 2020، بالتزامن مع انتشار صورتها مع الفنان في أحد الحفلات، خلال احتضانه لها، لتنهال التعليقات المباركة على ارتباطهما، واستعدادهما للزواج قريبًا، ومن بين التعليقات: «ألف مبروك يا بلبلة.. أجمل ضحكة هتتجوز أحسن مطرب شعبي»، و«الفرح امتى».

إلا أن الصورة كانت من كواليس مشاركة المطرب الشعبي بتصوير مسلسل «سكر زيادة»، من بطولة نبيلة عبيد ونادية الجندي، الذي شارك في السباق الرمضاني الماضي عبر شاشة MBC.

الإصابة بفقدان القدرة على الكلام

وخلال العام الماضي، إنتشرت شائعة «مجهولة المصدر» تداولها رواد موقع التغريدات الصغيرة «تويتر»، في مصر والمملكة العربية السعودية والعديد من الدول الخليجية، تغريدة تتضمن تدهور الحالة الصحية للفنانة نبيلة عبيد، وفقدانها القدرة على النطق والكلام، وهو ما نفته في العديد من التصريحات الصحفية، فضلًا عن ظهورها وتواصلها مع الإعلام في فعاليات فنية مختلفة.

شائعة وفاة نبيلة عبيد

ونشرت بعض الصحف نبأ وفاة الفنانة نبيلة عبيد في عام 2016، إلا أن الأخيرة قابلت تلك الشائعة بإستياء شديد، مؤكدة أنها منزعجة من تلك الشائعات مجهولة المصدر والهوية، وفقا لما ذكرته تصريحات إعلامية.

الارتباط بشاب عشريني

وخلال عامين 2017 و2018، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشور مقتضب يتضمن نبأ «مجهول المصدر» حول ارتباطها بشاب عشريني، واحتفالها بحفل خطبتها، مع التأكيد على أن «العريس» من خارج الوسط الفني، ما تسبب في تفاعل واسع من رواد موقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الفنانة نفت تلك الشائعة في حديث خاص لـ«الوطن»، قائلة: «الحقيقة كل اللي بيتقال ده كدب وإشاعات سخيفة».

وأضافت نبيلة عبيد: «أنا متخطبتش، مش عارفة ليه كل شوية تجوزني حد».