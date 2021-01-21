خبيرة أبراج: اليوم هو الأنسب للارتباط.. وتحذير للعقرب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يوم مميز آخر، انتظره البعض بشغف، حتى أنه تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض يأمل أن يحدث فيه أمرًا جيدًا، يتلاءم مع أول تاريخ مميز في العام الجديد.

مناسب الارتباط والجواز

ومن جانبها قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، أن هذا اليوم مميز لتطوير العلاقات وإقامة علاقات اجتماعية جديدة، قائلة: «يوم مميز للارتباط والخطوبة والجواز وعقد القران».

وأضافت خبيرة الأبراج خلال حديثها لـ«هن»: «إن جميع الأبراج بإمكانها الاستفادة من هذا اليوم عدا برج العقرب»، حيث حذرت أصحاب برج العقرب من الدخول في علاقة عاطفية، أو ارتباط، أو حتى من التسرع في المعاملات المالية أو المهنية.

وأشارت عبير فؤاد إلى أن هذا اليوم مميز أيضًا لأصحاب برج الجوزاء، بشرط السرية التامة، وكتمان الخطط، بينما حذرت أصحاب برج الاسد من التراجع على المستوى المهني،بينما صاحبات برج الدلو سيكون عليهم مواجهات صعبة خلال النقاشات العائلية.

واختتمت خبيرة الأبراج في النهاية بأن اليوم هو الأفضل لاتخاذ قرارات جديدة، أو شراء اشياء جديدة ومختلفة، أو التجديد في الهيئة والمظهر، عدا صاحبات برج العقرب.

خبيرة أبراج تتوقع عودة الهضبة ودينا الشربيني

وعلى جانب آخر كانت، توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عودة الثنائي، الهضبة عمرو دياب، ودينا الشربيني في مطلع العام الحالي، بشكل كبير.

وأضافت «فؤاد» خلال حديثها لـ«هن»: «عمرو برج الميزان العصبية والعند، لأن كوكب المريخ بيكون في مواجهة برج الميزان، لكن عنده هيخلص بعد 7 يناير».