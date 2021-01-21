«نكدي وضيع دبلته».. أغرب قضايا الخلع داخل محاكم الأسرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمتلىء محاكم الأسرة بالعديد من قضايا الخلع ولم يعد العنف الأسرى هو السبب الوحيد لمثل هذه القضايا ولكن ظهرت بعض القضايا التي تصل إلى أروقة المحاكم لأسباب بسيطة لا تستدعي اللجوء للخلع.

وتستعرض «هُن»، في التقرير التالي أغرب قضايا الخلع التي ظهرت أمام محاكم الأسرة خلال أسبوع واحد.

زوجة تطلب الخلع.. «نكدي ورغاي»

لم تكتمل قصة حبهما كما تمنت بل بدأت الخلافات التي حطمت حياتهما وحولتها إلى «كابوس»، بسبب طبيعة شخصية الزوج التي لم تتمكن «رانيا.ح»، من تحملها إلا عام واحد حتى تنتهى قصة حبهما داخل محكمة الأسرة.

«نكدي ورغاي وبتاع مشاكل»، هكذا وصفت صاحبة الـ 28 عامًا زوجها لتبرير رفض استمرار حياتها معه.

طباع مثيرة للدهشة لم تتوقع انه يتصف بها قبل زواجهما، «بعد 5 شهور من الجواز كل حاجة يعمل عليها مشكلة لو اتأخرت شويه في الأكل ممكن يضربني، ده غير النكد المستمر طول الوقت على أتفه سبب».

تحول «النكد»، إلى عنوان حياتهم رغم عدم مرور سوى عام واحد على زواجهما إلا أن الحياة أصبحت مستحيلة بينهما، فلجأت للخلع حتى يساعدها على إنهاء زواجها سريعا.

ضيع الدبلة بعد 6 شهور جواز

وفي محكمة الأسرة بمنطقة الـ«كيت كات»، انتهت قصة حب بعد أشهر من زواجها بسبب ضياع «دبلة»، حيث وجدت الزوجة انه سبب كافي حتى تنهي قصة حبها.

ووقفت «نهلة.ك» تتذكر الأزمة التي مرت بها مع زوجها: «ضيع دبلته بعد 6 شهور جواز مستحيل أعيش معاه لأنه محافظش على أهم حاجة بينا خاتم جوازنا ومكنش بيلبسها كأنه عايز يخلص مني».

وبعد 6 أشهر على زواجهما اختفت قصة الحب التي جمعتهما، ومع رفض الزوج الانفصال عنها، قررت اللجوء للخلع بعد أشهر من زواجهما: «لما رفض يطلقني فكرت أحاول أرجع عن قراري ولكن ضياع دبلة الجواز رجعني أصمم تاني على الطلاق ولما رفض لجأت للخلع علشان اخلص من حياة بقت ممله ومفيهاش أي مشاعر ولا حب، رغم اننا اتجوزنا عن حب».

سهير: بيضربني علشان لسه بتعلم الطبخ

رفضت زوجة تدعى «سهير.ك»، الاستمرار مع زوجها وذكرت في شكواها التي تقدمت بها انه يعتدي عليها بالضرب بسبب تعلم الطهي، وبالرغم من سنوات الحب التي جمعتهما وعلم الزوج قبل زواجهما ببدء تعلمها الطبخ، إلا أنها لم تتوقع أن هذا سيكون سبب انفصالها عن زوجها.

ثلاث سنوات مرت على زواجهما تحاول «سهير» تعلم الطهي: «أول سنة كان مستحمل أني مش بعرف أطبخ بس كنت بحاول اتعلم بعد كده بقى بيضرب لما بعمل أكل فيه مشاكل أو مش حلو».