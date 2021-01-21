منها مستحضرات العناية.. طرق علاج تجاعيد اليد المبكرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتكون مجموعة من التجاعيد حول اليدين نتيجة فقدان «الكولاجين»، وتظهر على عدة مناطق في الجسم وأكثر الأماكن اليدين، نظرًا لأنها من أكثر أماكن الجسم رقيقة وتعد عرضة لعوامل الإجهاد مثل أشعة الشمس وغسل الصحون.

طرق محاربة تجاعيد اليدين

وبحسب ما ذكره موقع «health line»، هناك طرق بسيطة تساعد في الحفاظ على صحة اليدين من التجاعيد منها.

مستحضرات العناية

استخدام مستحضرات العناية المحتوية على مواد فعالة مضادة للشيخوخة مثل فيتامين E، الذي يعمل على تجديد البشرة وترطيبها.

وبإعتباره مضادا للأكسدة يحارب فيتامين E ما يعرف بالجذور الحرة، التي تعجل بالشيخوخة وظهور التجاعيد.

خلاصة الطحالب

كما تساعد خلاصة الطحالب الدقيقة على تجدد البشرة، في حين يعمل زيت «الجوجوبا» على تحسين مرونة البشرة ومظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية.

ومن المهم أيضًا أن يوفر مستحضر العناية حماية فعالة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والتي تعجل أيضا بظهور التجاعيد.

أسباب تجاعيد اليدين

العمر

مع التقدم في العمر تصبح البشرة أكثر هشاشة وذلك بسبب انخفاض إنتاج الزيوت الطبيعية الأمر الذي يؤدي لجفاف البشرة، ونقص كمية من الدهون المفيدة من البشرة مما يؤدي إلى ترهل الجلد.

التدخين

كما يسرع التدخين من عملية الشيخوخة الطبيعية للبشرة، وذلك بسبب تأثيره على «الكولاجين».

التعرض للأشعة فوق البنفسجية

يسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية تكسير نسيج الجلد مثل الكولاجين والإيلاستين وتفقد البشرة القوة والمرونة عند فقدان الأنسجة الضامة الداعمة.