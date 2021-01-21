الامارات | "عين القاهرة" ب 31 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن "عين القاهرة" ب 31 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أحمد متولي رئيس مجلس إدارة شركة هاواي للسياحة والاستثمار اليوم، إن الشركة ستستثمر 500 مليون جنيه (31.9 مليون دولار) لتشييد عجلة "عين القاهرة".

أضاف متولي خلال مؤتمر صحافي أن المشروع سينفذ خلال عامين ويستهدف جذب 2.5 مليون زائر سنويا. وتقام العجلة الدوارة على مساحة 20 ألف متر مربع وبارتفاع 120 مترا. وستكون العجلة هي الأكبر في إفريقيا، وفقا للشركة.

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