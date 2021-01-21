«شكلك أمه».. ريهام عبدالغفور ترد على متنمرة قارنتها بزوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحل الفنانة ريهام عبدالغفور، ضيفة مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في برنامجها «لايف من الدوبلكس» المذاع على قناة «أون».

وكانت المفاجأة التي كشفت عنها الفنانة ريهام عبدالغفور، عن ظهور زوجها معها لأول مرة في لقاء تلفزيوني، إذ نشرت صورا من حسابها على «إنستجرام»، من الحلقة معلقة عليها: «لأول مره جوزي يوافق إنه يجي معايا حاجة بتتصور.. لا وكمان يبقي قدام الكاميرا.. اإستنونا يوم الجمعة مع أبلة فاهيتا».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات، لكن تعليق من متابعة حمل إليها التنمر إذ تضمن: «يخربيتك أنتي شكلك أمه مش مراته»، لترد عليها «ريهام» قائلة: «من ذوقك يا أميرة».

وتضامن الكثير من المتابعين مع الفنانة ريهام عبدالغفور: «الكلمة الطيبة صدقة.. إيه قلة الذوق دي.. ملقتيش غير القمر دي اللي مبتكبرش أصلا.. فلتقل خيرا أو لتصمت».

ريهام عبدالغفور «بدون مكياج»

وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور، نشرت قبل فترة صورة «سيلفي» جديدة لها من داخل منزلها، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ظهرت خلالها بدون مكياج، معلقة عليها: «في مرحلة عمرية معينة، الواحد بيختار راحته النفسية على حساب أي حاجة تانية.. أنا حاليا مختارة أبقى مرتاحة أكتر ما أبقى ناجحة أو حتى مبسوطة».

آخر أعمال ريهام عبدالغفور

وكانت الفنانة ريهام عبدالغفور نشرت صورتها مع الفنانة دينا الشربيني، إذ يتعاونان للمرة الثانية في مسلسل «قصر النيل»، الذي يعد التعاون الثاني الذي يجمع بينهما، إذ اشتركتا في المرة الأولى في مسلسل «زى الشمس» الذى عرض فى السباق الرمضانى قبل الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا وكان ينتظر الجمهور طرح جزء ثان بعدما تشوقا لمعرفة سير الأحداث بعد النهاية الغامضة للمسلسل.

مسلسل قصر النيل، من تأليف السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والعمل من إخراج خالد مرعي، ومن المقرر أن يبدأ أبطال العمل وصناعه التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن جانبها تواصل الشركة المنتجة إبرام باقي التعاقدات، وستتشارك الفنانتان دينا الشربيني وريهام عبدالغفور في بطولة العمل.