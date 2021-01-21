الامارات | الهند تطلق حملات لمواجهة "التردد بشأن لقاح كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تطلق حملات لمواجهة "التردد بشأن لقاح كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير الصحة الهندي هارش فاردهان اليوم، إن لقاحات فيروس كورونا آمنة ويجب ألا يخشى الناس منها أو يستجيبوا للمعلومات الكاذبة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمعالجة ما وصفته وزارته بأنه "تردد بشأن اللقاح". ويُعزى التردد في تناول اللقاح إلى مخاوف من ردود الفعل السلبية ووجود الأجسام المضادة بين العاملين في قطاع الرعاية الصحية، الذين يتعاملون مع مرضى كوفيد-19 منذ عدة أشهر.

وأطلقت الوزارة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث المواطنين على تجاهل المخاوف والشائعات والمعلومات المضللة بشأن اللقاحات. كما تم إطلاق عدة رسائل من جانب كبار المهنيين الطبيين يدعمون فيها اللقاحات ويقولون إنهم لم يعانوا من تداعيات سلبية بعد تناولها. يشار إلى أن الهند لديها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

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