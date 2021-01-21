الإجازة في زمن كورونا.. «بدائل المطاعم» وصفات التيك أواي في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المطاعم والكافيهات، تعد وجهة أساسية ورئيسية للكثير، خاصة فئة الشباب، الذين يفضلون الأكلات السريعة، أو احتساء المشروبات الدافئة المرتبطة بالشتاء بالكافيهات ليلًا.

ومع تفشي أزمة كورونا بموجتها الثانية، والتحذير من الأكلات المصنعة والسريعة، يفضل تناول الأكلات الصحية والمُعدة في المنزل بطريقة سليمة ونظيفة.

ويقدم «هُن» لربات المنازل أبرز وصفات التيك أواي والمشروبات لتحضيرها في المنزل

البيتزا الإيطالي

من الأكلات السريعة، التي يفضلها الأطفال والشباب، ويتناولوها بالمطاعم المُخصصة لإعدادها، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سريع.

مقادير البيتزا الإيطالي

خميرة جافة

3 أكواب دقيق عادي

ملعقة صغيرة من الملح

2 ملعقة صغيرة من السكر

3 ملاعق كبيرة زبدة

كوب وربع حليب دافئ

طريقة تحضير عجينة البيتزا

- في وعاء كبير اخلطي الخميرة والسكر والزبدة المذابة مع الحليب الدافئ.

- اتركي المزيج 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة مع المكونات، وتتشكل رغوة على سطح الخليط.

- اخلطي الدقيق والملح.

- أضيفي الدقيق تدريجيا لخليط الحليب، وحركي باستخدام شوكة الطعام، وعندما يُصبح قاسيا، حركيه بالأيدي ليتشكل لدينا عجينة متماسكة وصلبة.

- قومي برش الدقيق على سطح أملس بالمطبخ من أجل عجن العجين، وعندما تتشكل لدينا كتلة تشبه الكرة، نقوم بضغطها براحة اليد لجعلها تتسطح قليلا، ونتركها لحوالي 5 دقائق كي تستريح.

- ضعي كرة العجين في وعاء مدهون بالزبدة، ثم غطي الوعاء.

- اتركي العجين ينتفخ ويزداد حجمه، خلال 45 دقيقة.

- قسمي العجين بعد ذلك حسب وصفة البيتزا التي تختارينها.

- ادهني العجين بالصلصة المُعدة بزيت الزيتون والزعتر.

ضيفي الخضروات والأطعمة المفضلة لديكِ.

انثري الجبن الموتزاريلا على الوجه، ثا ادخليها الفرن حتى تنضج.

البرجر

واحد من الاكلات المُحببة لدى الكثير بسبب سرعة تحضيره ومذاقه المميز.

مقادير البرجر

نصف كيلو لحمة مفرومة.

كوب فول صويا منقوع ومصفى.

بصل بودرة.

زنجبيل بودرة.

قرفة ناعمة.

زنجبيل بودرة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

زيت.

ملح.

عصير طماطم.

بصل.

ثوم.

كمون.

بطاطس محمرة للتقديم.

طريقة عمل البرجر

- افرمي اللحمة المفرومة في الكبة، مع الفول الصويا والدقيق والبصل البودرة.

- يضاف الثوم البودرة والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود والكمون.

- يقلب الخليط، ويشكل أقراص ويحفظ، بين طبقتي أكياس بلاستيك.

- يمكن حفظه فى الفريزر حتى الاستخدام.

- يحمر البرجر في الزيت، ويضاف البصل والثوم وعصير الطماطم والبطاطس المحمرة ويقلب.

الدبابيس المقرمشة

يفضل الكثير دبابيس الدجاج المقرمشة، ذهبية اللون، التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

مقادير الدبابيس المقرمشة

10 دبابيس دجاج.

1 ونصف كوب لبن رايب.

كاري.

شطة.

دقيق.

بقسماط .

بابريكا .

ملح وفلفل أسود.

زيت للقلي .

طريقة عمل الدبابيس المقرمشة

- تتبل الدبابيس بالملح والفلفل ثم يضاف اللبن الرايب مع الكاري والشطة والبابريكا.

- تترك الدبابيس في التتبيلة وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة.

- يخلط الدقيق مع البقسماط والبابريكا والشطة معا.

- تغمس الدبابيس في خليط الدقيق بالبقسماط.

- تقلى في زيت غزير وساخن وتقدم مع البطاطس المحمرة.

بطاطس الفرسكس

يستمتع الأطفال بتناول بطاطس الفرسكس المقرمشة واللذيذة والتي يمكن إعدادها منزليا بكل سهولة.

مقادير بطاطس الفرسكس

4 شرائح بطاطس كبيرة.

رشة ملح.

2 ملعقة نشا الذرة.

كوب دقيق.

طريقة عمل بطاطس الفرسكس

- تقطع البطاطس إلى أصابع رفيعة.

- تخلط بالدقيق والنشا والملح.

- تقلي في زيت ساخن على درجة حرارة 180، وتقدم ساخنة

الكبدة الإسكندراني

من الأكلات المحببة لدى البعض، والتي يفضل شراؤها من الخارج، لكن يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

مقادير الكبدة الإسكندراني

كبدة (عصافيري).

ملح.

فلفل أسود.

فلفل أخضر.

خل.

ثوم مفروم.

عصير ليمون.

زيت.

كمون.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

تبلي الكبدة بالملح والفلفل والكمون.

ضيفي الخل والليمون، وامزجيها جيدًا، ثم احفظيها في الثلاجة.

حمري الثوم في الزيت، ثم ضيفي الكبدة المتبلة، وقلبي جيدًا حتى تمام النضج.

تقدم مع الفلفل الأخضر الحار والعيش الفينو.

المشروبات الدافئة

يرتبط فصل الشتاء عادًة ببعض المشروبات الدافئة الغنية بالسكريات والتي يمكن تحيرها في منزلك، وعلى رأسها.

اللاتيه

مقادير اللاتيه

نصف كوب قهوة سريعة التحضير (بلاك).

كوب ونصف ماء.

كوب ونصف حليب أو كريمة.

سكر (حسب الرغبة).

طريقة عمل اللاتيه

تسخن القهوة سريعة التحضير مع الماء في وعاء على النّار.

في وعاء آخر يسخّن الحليب أو الكريمة على النار.

في أكواب التقديم، تسكب كميات متساوية من القهوة والحليب.

هوت شوكليت

مكونات هوت شوكليت

ملعقة كاكاو

مارشملو أبيض

ملعقة كبيرة زبدة

حليب

طريقة عمل هوت شوكليت

ضعي الحليب على النار، ثم ضعي فيه السكر والكاكاو.

أذيبي الشكولاتة والزبدة على حمام بخار، ثم الإضافة للحليب على النار.

قلبي المكونات جيدًا حتى تغلي تمامًا، ثم قدميها في أكواب التقديم.

ضيفي المارشميللو الأبيض بالمشروب وعلى الوجه.

السحلب

مقادير السحلب

لتر لبن.

4 ملاعق كبار نشا.

سكر (حسب الرغبة).

4 حبات مستكة مطحونة.

مكسرات؛ مثل الجوز واللوز والفستق (حسب الرغبة).

رشة قرفة (اختياري).

طريقة عمل السحلب

يغلى 3/4 الحليب على النار.

يضاف السكر والمستكة المطحونة و2 ملعقة من النشا للحليب.

في الكمية المتبقية من الحليب يذاب النشا المتبقي.

بعد أن يغلي الحليب، يضاف مزيج الحليب مع النشا بشكلٍ تدريجي.

يجب الحرص على التحريك باستمرار.

نهدئ النار على الحليب، مع الاستمرار بالتحريك لمدة دقيقتين، حتى يتماسك المزيج جيداً.

يصب في أكواب التقديم، ويقدم ساخناً.

يزين السحلب بالقرفة، والمكسرات.

حمص الشام

مقادير حمص الشام

500 جرام حمص طبخ.

بصلة مفرومة.

ثمرة طماطم مفرومة.

ملعقة صلصة كبيرة.

ملح.

كمون.

شطة.

ليمون.

طريقة عمل حمص الشام

- ينقع حمص الشام لمدة 12 ساعة كاملة في الماء.

- يصفى الحمص ويوضع في وعاء جديد مملوء بالماء.

- يوضع الحمص على نار متوسطة الحرارة لمدة ساعة تقرييا أو حتى ينضج الحمص.

- في منتصف فترة الطهي ضيفي للحمص الملح، والكمون، والطماطم المفرومة، والبصل والصلصة، واتركي الخليط ليغلي.

- يمكن إعادة تتبيلة مرة أخرى بعدما ينضج.

- يضاف له الليمون، والشطة حسب الرغبة.