«كل ما تكبر تحلو» سارة الشامي تحتفل بعيد ميلادها الـ27 بفوتوسيشن «أبيض»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت الفنانة سارة الشامي بعيد ميلادها الـ27، اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث شاركت عددا من الصور من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت «سارة» خلال الصور بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا أبيض «كات» دون أكمام، من اختيار الاستايلست ريهام عيسي، من داخل حجرتها والبلونات الملونة بجوارها في أرجاء المكان، فضلًا عن عبارة عيد ميلاد سعيد سارة، بالهاليوم.

ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف الفنانة في وضع مساحيق التجميل، وظهرت بماكياج هادئ تناسب مع إطلالتها، بأنامل خبيرة التجميل لبنى فريد.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها، قائلةً «النهاردة عيد ميلادي.. ممتنة جدًا لكل من حولي، وكل ما يحيط بي، شكرًا جزيلًا لفريق أحلامي».

سارة الشامي تتلقى معايدات في عيد ميلادها

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، وكان من أبرزها، «كل سنة وإنتي حلوة ديمًا، الجمال عدى الكلام، كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى، إيش هالقمر، مبهجة وصورك مبهجة زيك، شو هالجمال حبيبتي سارة، مش عايزة عريس، هتتجوزي أمتى».

معلومات عن سارة الشامي

سارة الشامي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة ، شاركت في العديد من المسلسلات، وهي طالبة في معهد فنون مسرحية، بدأت مشوارها الفني عام 2012، في موسم رمضان، بمسلسل الخانكة، مع الفنانة غادة عبد الرازق، الذي قدمت من خلاله دور صديقة «عاصم» في المدرسة، وعلى الرغم من صغر دورها، إلا إنها لفتت الأنظار لها بشكل كبير.

وشاركت سارة الشامي، قبل ذلك في مسلسل شربات لوز، مع الفنانة يسرا، وفيلم «فبراير الأسود» مع الفنان الراحل خالد صالح.