الإجازة في زمن كورونا.. نصائح خبراء التغذية لطعام صحي لطفلك وأسرتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعيش أغلب الأسر حاليًا في إجازة بالمنزل، خاصة مع تأجيل الامتحانات، وتخفيف الكثافة بالعمل، الأمر الذي يدفع البعض لشغل الوقت بالطعام، من خلال تحضير العديد من الأكلات، وتناولها، أو شراء الأكلات الجاهزة، والسناكس السريعة المُصنعة.

الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي، الذي يضعفه أسلوب التغذية، وتقويه التغذية السليمة أيضًا.

ونصحت منظمة الصحة العالمية، باختيار نظام غذائي صحي، للحفاظ على الجهاز المناعي، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، ما يتطلب منك أسلوب مُعين باختيار الأغذية المناسبة، للحفاظ على صحتك.

ويقدم «هُن» في السطور التالية، نصائح خبراء التغذية لطعام صحي لطفلك وأسرتك.

كيف تختار النظام الغذائي الصحي؟

في هذا السياق، نصح الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، بالابتعاد تمامًا عن الأكلات السريعة، مؤكدًا أن برتوكول العلاج يعتمد بشكل أساسي على الفيتامينات والمعادن.

ونصح «صلاح الدين» بتناول الخضروات السلطة على مدار اليوم، والابتعاد عن الأكلات المُصنعة والمجمدة.

وعن حاجة الإنسان للفيتامينات، أشار استشاري التغذية العلاجية لـ«هُن» إلى أنه بحاجة إلى فيتامين «د» بشكل كبير، والموجود بالبيض واللبن والقشدة والزبدة الفلاحي غير المهدرجة.

فضلًا عن البروتينات، الموجودة في اللحوم البيضاء والحمراء، والأسماك، كما إنها تتواجد بنسبة كبيرة في البقوليات مثل الفول والعدس والبيض، أو البروتين النباتي مثل القرنبيط والبروكلي.

وناشد الطبيب، بالابتعاد عن تجميد الأطعمة في الفريزر لأكثر من 3 أيام، حتى لا تفقد قيمتها الغذائية.

النظام الغذائي الأمثل للطفل

أما عن النظام الغذائي الأمثل للأطفال، للحفاظ عليهم من الإصابة، أشارت الدكتورة ضحى عبده رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، لـ «هُن» إلى أن الأمر يتوقف على الأسرة نفسها، باتباعها نظام غذائي سليم.

ونصحت «ضحى» بالابتعاد عن الأغذية المصنعة والمسكرة والمواد المحفوظة، والاهتمام بالأكل الصحي والسلوك الغذائي الصحيح.

وأوضحت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن فيتامين «سي» هو أساس الوقاية وتقوية المناعة، والمتمثل في البرتقال والليمون والفراولة والجوافة والجريب فروت، والفلفل الملون.

كما نصحت بتناول الألياف بكميات كبيرة لتسهيل حركة الأمعاء، مثل الموجودة في الخضروات وخاصة الورقية، كالكرنب والجرجير والفجل.

ونصحت الدكتورة ضحى عبده، بتانول الفواكه بحالتها، بدلًا من عصرها، حتى لا تفقد قيمتها الغذائية، قائلة: «لو اتعملت عصير تبقى مركزة من غي تصفية ولا تحلية إلا بالعسل الأبيض».