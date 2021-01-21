بطلة مصر لكمال الأجسام تروي مواقفها مع التحرش: أنا زهقت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت دينا عبدالمقصود، أول مصرية محترفة بأوكرانيا في رياضة كمال الأجسام، على واقعة التحرش اللفظي الذي تعرضت له عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ تفاجأت بأحد الأشخاص وصف جسدها بألفاظ بذيئة.

«على طول بيجلي رسايل كدا.. بس أنا زهقت» بهذه الكلمات، تحدثت «دينا» لـ«هن»، عن وقائع تعرضها للتحرش اللفظي والرسائل الخارجة التي تتلقاها من بعض متابعيها عبر حساباتها على السوشيال ميديا، لكن تزايدها في الفترة الأخيرة بشكل كبير جعلها تتجه لنشر بعضها: «الموضوع بقى زايد عن حده.. عشان كدا نشرت».

حظر المتابعة كان الإجراء الذي اعتادت عليه «دينا» مع المتحرشين لفظيا، لكنه الأمر الذي لم تجده رادعًا لهم: «كنت طول الوقت بعمل بلوك.. بس لغاية امتى هسكت.. وعشان كدا قررت هاخد إجراء قانوني... الموضوع بقى أوفر».

نشر «دينا» لرسالة المتحرش وتهديدها باتخاذ الإجراء القانوني، أتى بثماره مع المتحرش الذي سرعان ما بادر باعتذاره إليها: «هو اعتذرلي وقالي أنا آسف ومقصدش.. لكن أنا عملتله بلوك»، بالإضافة إلى تلقيها الكثير من الردود الداعمة لها: «جتلي تعليقات كتير برافو.. ويستاهل وبنت بلدي».

وتنتظر لاعبة كمال الأجسام، التي تعيش في أوكرانيا حاليًا، قدومها إلى مصر لاتخاذ الإجراء القانوني بشكل فعلي، أما عن الربط بين تعرض «دينا» للتحرش بعد احترافها رياضة كمال الأجسام، أمرًا نفته بشكل قاطع: «كل البنات بتتعرض للتحرش.. ملهاش علاقة إني بلعب كمال أجسام».

واقعة التحرش بدينا عبدالمقصود

وكانت دينا عبد المقصود بطلة مصر لكمال الأجسام، نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الرسائل التي تلقتها من المتحرش، التي تضمنت وصفه لجسدها، ومناطق جسمها بألفاظ بذيئة، وتحفظ «هُن» على نشر تلك المقاطع المصورة، لما تحتويه من ألفاظ خارجة.

وعلقت أول مصرية محترفة بأوكرانيا في رياضة كمال الأجسام، على الأمر، برسالة صوتية مؤكدة أنها ستتقدم ببلاغ ضده، بتهمة التحرش الإلكتروني، مؤكدة أن العقوبة ستصل للغرامة المالية، والسجن 5 سنوات.