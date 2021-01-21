فتيات رفضن العرسان لأسباب غريبة: «بيقول على السالمون سردين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«قال على السلمون سردين، مبيغسلش سنانه، جزمته مش متلمعة، مكنش قاصص ضوافره، بينام بدري، بيشخر، التيشيرت مش مكوي وعليه صورة ميكي ماوس وبطوط...... ».. أسباب غريبة وربما مثيرة للضحك، دونتها بعض الفتيات للتتذكر اليوم الذي تقدم لخطبتها عريس لم يكن مناسبة من وجهة نظرها، وذلك لسبب ربما يراه البعض «تافهًا».

سبب الرفض: كرشه كبير

ضحك مغلف بالسخرية تخلل تعليقها لكثير من الفتيات اللاتي انفجرن فجأة لكتابة أسباب رفضهن، من خلال مجموعة مغلقة للنساء، دون لوم أو عتاب من الأهل أو كلام تعنيف، مساحة آمنة من الحرية وجدتها مروة عبد اللطيف التي اختصر السبب في جملة واحدة وهي: «كرشه كبير»، فردت إنجي عصام أن رفضها كان بسبب «لون شرابه».

بنطلونه كاروهات

قالت مونيكا ميلاد ساخرة: «كان رافع البنطلون على الآخر مدفي بيه صدره فرفضته»، فردت هند السيد: «أنا بقى رفضته عشان كان لابس بنطلون كاروهات»، فيما قالت عزة عز: «شكله كان عنده أنيميا ورفيع قولت هيجوعني»، بينما قال ولاء كاظم: «كان أقصر مني وأنا بحب الطوال».

مكن مسرح شعره

رفضت أميرة يوسف العريس الذي تقدم لخطبتها بسبب أنه «مكنش مسرح شعره كويس» حسب قولها، وكان سبب ميرا عادل أكثر منطقية وهو أن العريس كان يأكل بصوت وبطريقة تثير الغثيان على حد وصفها فرفضته، فيما قالت حنان خالد ضاحكة إنها رفضت العريس لأنه سألها سؤال لم تكن تتوقعه: «قالي مبتصليش في المسجد ليه؟ كان حافظ مش فاهم»، فيما قال رنا على: «رفضته عشان ضوافره مكنتش نضيفة».

«بيتكسف»

وصلة أخرى من الأسباب التي تم رفض العريس بسببها ترويها الفتيات دون توقف وسط ضحك وسخرية واسترجاع ذكريات من الماضي، واعترفت مريم فؤاد بسبب رفضها لعريس تقدم لها لأنه كان خجولا، وقالت سارة الحسيني: «أنا برضه رفضته لأنه كان مكسوف مني».