هكذا تغلبت ماري منيب على أزماتها العاطفية وتجربة طلاقها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لقاء إذاعي نادر، شاركت فيه الفنانة ماري منيب، روت جوانب من حياتها على الصعيد الفني والشخصي، إذ كانت تفضل الإذاعة عن اللقاءات التلفزيونية المصورة.

ويتزامن اليوم 21 يناير، ذكرى وفاة الفنانة ماري منيب الثانية والخمسين، ويُقدم هُن لقاء نادرا شاركت به قبل وفاتها.

«أنا ست مشاغلي كتيرة، بعمل كل حاجة بإيدي بخيط وبطبخ وأعمل كل حاجتي»، بهذة العبارة بدأت الفنانة ماري منيب، الحديث عن حياتها خلال اللقاء الإذاعي، مضيفة «شوفت صدمات كتير في حياتي، ولكن لازم أتعلم منها وأرمي كل حاجة ورا ضهري واتقدم لقدام، أنا انصدمت كتير وفرحت كتير في حياتي، ربيت ولادي وجوزتهم وخطبتهم وفرحت بولادهم، والصدمات رميتها ورا ضهري، خاصة بعد ما زوجي الأول سابني».

ماري منيب تروي عاداتها في رمضان والعيد

وروت الفنانة خلال اللقاء الإذاعي، جوانب من حياتها الشخصية، إذ قالت «أنا في شهر رمضان، بيبقى في أولا العيد عندي حصالتين في قلب دولابي، وبصرف كل يوم وكنت فقيرة، أما كان ريال، كنت أصرف 18 قرش، وأشيل قرشين في الحصالة، بعد العيد مباشرة، وقرش على قرش يعملوا مبلغ، وقبل رمضان بأسبوع أفتح حصالة من الحصالتين أجيب بيهم خزين رمضان، والحاجات اللي محتاجينها في بيتنا، وفي العيد بفتح الحصالة التانية أشوف فيها كام، زي ما ربنا حنن عليا في غيري أقل مني بروح مديالهم اللي فيه القسمة، وطبعًا ولادي في المقام الأول وولاد ولادي ثانيًا».

ماري منيب توجه رسالة للحموات

وبخفة الظل التي عُرفت بها، فضلًا عن ضحكاتها الشهيرة، وجهت الفنانة ماري منيب، رسالة للحموات، قائلة «نسيب ولادنا في حالهم، ونقعد ساكتين، اتخانقوا نصلحهم أو نعمل نفسنا مش شايفين حاجة، كلمة وحشة نحطها في قلبنا ونسكت، ونسيبهم يعملوا واجبهم زينا».