لماذا نعاني من التشوش بشأن لقاحات كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كشفت جائحة "كوفيد-19" كل عيوب الحوكمة الوطنية والدولية. فقد كافحت منظمة الصحة العالمية وأخطأ العديد من البلدان، حتى تلك التي يُفترض أنها أفضل استعدادا لمواجهة الجائحة، وفشلت في استيعاب الدروس من تجارب بعضها البعض، بكلفة أرواح بلغت مليوني شخص وتريليونات الدولارات.

وتتساءل الكاتبة كلارا فيريرا ماركيز في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء: هل صحح العالم نقاط الضعف تلك؟ إن حملة التطعيم ذات الحجم القياسي هي أول فرصة لتقييم ذلك جزئيا على الأقل، والنتائج العالمية ليست مشجعة بالمستوى الذي ينبغي أن تكون عليه.

لنأخذ الولايات المتحدة على سبيل المثال، التي كانت تأمل في إعطاء ما لا يقل عن 20 مليون شخص اللقاحات الأولى لفيروس كورونا بحلول نهاية العام الماضي، لكنها تمكنت حتى الآن من تطعيم نصف ذلك بقليل. وعانت الولايات، التي أعاقها الدعم الاتحادي الضعيف، مع الأساسيات مثل من يأخذ اللقاح أولا، وتسببت المواقف المتشددة للغاية والموسعة للغاية في حدوث مشكلات.

وعانت فرنسا من التردد بشأن اللقاحات. وتسابقت روسيا لتطوير واعتماد لقاحات محلية، لكن السكان المتشككين لا يزالون أقل حماسا. والغالبية العظمى من البلدان لم تبدأ حتى الآن.

وتقول ماركيز إنه تم تحديد الجائحة على أنها تهديد قبل عام 2020 بوقت طويل، ولكن بالنسبة لمعظمنا، كان الواقع أمرا لم يكن من الممكن تخيله بالنسبة لحجمه النهائي، وبالتأكيد بالنسبة للسلسلة المدمرة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ذلك. ورغم ذلك، فإنه فيما يتعلق بالتطعيم، كنا نعرف أن هذا اليوم سيأتي في نهاية المطاف.

وكانت الحكومات تدرك أن ذلك سيمثل تحديا لوجستيا غير مسبوق. وكانت تعلم أنه يمكن أن يحدث في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، عندما كان من المفترض أن يكون عدد الحالات أعلى. وكان لديها أشهر للتخطيط ووضع الاستراتيجيات ومناقشة الأساسيات مثل تحديد أولوية جرعة واحدة أو استهداف جرعتين على الفور. ولا يزال الكثيرون يجادلون.

وتضيف ماركيز أنه صحيح أن هذه الأيام كانت مبكرة جدا. والدول التي تبلي بلاء حسنا في المراحل الأولى قد لا تبدو جيدة عندما نصل إلى خط النهاية. لكن من الضروري، ونحن نمضي، تقييم ما إذا كان هناك تقدم.

إن توفير الخدمات العامة على نطاق واسع هو، بعد كل شيء، جوهر وظيفة الحكومة. والأهم من ذلك، أن الأساسيات التي نحتاج إلى الحصول عليها الآن - من المرونة إلى اتباع العلم ومكافحة المعلومات المضللة - ستدعم كفاحنا ضد كل تحد عالمي لاحق، وليس أقلها تغير المناخ.

وبالطبع، كما هو الحال مع كل شيء في هذه الجائحة، فإن قياس نجاح التطعيم ليس بالأمر السهل. ومع ذلك، يمكننا أن نفعل ما هو أسوأ من أن نبدأ في تقييم أداء الدول في تأمين اللقاحات وتوزيع الجرعات والتواصل بشكل فعال لبناء الثقة.

ويمثل توفيراللقاح إشكالية مباشرة كمقياس لنجاح الحكومة وحدها. ويمكننا بالطبع أن نحسب حجم الجرعات التي تم تأمينها في البلدان وكانت هناك أخطاء فادحة كبيرة، كما حدث مع الولايات المتحدة التي أضاعت فرصة شراء جرعات إضافية من شركة فايزر في الصيف الماضي. لكن المكاسب هنا تعتمد على الثروة والقوة بقدر ما تعتمد على القدرة الإدارية وجودة الحكم.

على سبيل المثال، دفعت إسرائيل مبلغا كبيرا مقابل لقاحاتها، وهو أمر لا تسمح به كل ميزانيات الدول التي ضربتها جائحة كوفيد 19، وتمكنت من وضع البيانات في الصفقة أيضا، بفضل نظام صحي شخصي ورقمي بشكل غير عادي.

هناك أيضا سرعة التسليم، بالحصول على الجرعات واستخدامها بالفعل. ومرة أخرى، لا يتعلق هذا فقط بالحكم الرشيد. بالتأكيد، تعتبر إسرائيل في مكانة بارزة عند النظر في الجرعات المقدمة بالنسبة لعدد الافراد، حيث قدمت أكثر من مليوني جرعة لسكان يزيد عددهم قليلا عن تسعة ملايين. وكذلك الحال بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، وحتى بريطانيا.

لكن السرعة هنا كانت تمليها الظروف إلى حد كبير - إنها سباق ضد تفشي خارج السيطرة. وإسرائيل لديها أكثر من 535 ألف حالة، ما يقرب من 6% من سكانها. وسجلت بريطانيا ما يقرب من 56 ألف حالة جديدة يوم الجمعة الماضي، وهي واحدة من أسوأ المعدلات على مستوى العالم. وفي كليهما، يعتمد مصير السياسيين على ذلك.

و ترى ماركيز أنه على النقيض من ذلك، فإن نهج "المضي ببطء" الذي اتبعته بعض الدول الآسيوية ليس فشلا تماما بالمقارنة، حتى لو كان قرار "التريث" موضع شك خلال جائحة مدمرة اقتصاديا حيث تم بالفعل تطعيم الملايين في دول أخرى. وعادة ما تظهر الآثار الجانبية للقاح بسرعة، ونحن نعلم أنه حتى اللقاحات التي تمنع حدوث مضاعفات سوف تساعد.

وتتساءل ماركيز: إذن، ما هو أفضل اختبار لكيفية أداء الحكومات بالفعل، بغض النظر عن الثروة الموجودة مسبقا وحالة كوفيد-19؟

فبادىء ذي بدء،هل أفسحت الحكومات المجال لما كان ضروريا بالفعل في العام الماضي، عندما جعلت عمليات الإغلاق قياس الأضرار التي لحقت بالاقتصادات في مقابل المخاطر على حياة البشر أمرا حتميا، ولكن، كما قال دونالد لو، أستاذ الممارسة في السياسة العامة في جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، هناك مساحة قليلة ثمينة للأخلاقيات عندما تركز المحادثات على تحليل التكلفة والعائد.

ومن ثم كان هناك الكثير من التخبط في المناقشات حيث لا توجد إجابة كاملة، مثل المراهنة على الحماية المحتملة لجرعة واحدة أو شبه اليقين المتولد عن جرعتين، أو ما إذا كان يجب تطعيم كبار السن قبل معلمي المدارس.

وقال كيجي فوكودا، المدير والأستاذ الإكلينيكي في كلية الصحة العامة بجامعة هونج كونج، إن المداولات بشأن الجرعات، على سبيل المثال، كان من الممكن أن تبدأ في وقت سابق، على الرغم من أنه أضاف أن القرارات النهائية لم تكن ممكنة مقدما دون الشعور بالاستجابة المناعية على الجرعة الأولى من لقاحات معينة، وطاقة التصنيع والسرعة التي تنتشر بها العدوى، والتي تأتي فقط مع تفشي المرض.

أخيرا، أقل ما يمكن التسامح معه: هل قامت الحكومات بتوعية المواطنين والتواصل معهم لجعلهم يشمرون عن سواعدهم ويتجنبوا أعظم فشل في العمل الجماعي في عصرنا؟.

هذا لا يتعلق بتطعيم الرئيس على التلفزيون في بث على الهواء كما فعلت إندونيسيا، ولكن شرح العلم وعملية الاختبار والمخاطر والعائد.

معظم الأشخاص، على أي حال، ليسوا من المشككين المتعصبين ضد اللقاح. وبدلا من ذلك، يتحدث المسؤولون - كما هو الحال في هونج كونج، على سبيل المثال، حيث كان ينبغي أن يجعل انعدام الثقة في الحكومة هذا أولوية – علنا عن اللقاحات التي لا تحمي بشكل كامل من العدوى دون شرح كاف لما يعنيه ذلك.

ربما، في غضون بضعة أشهر، كما عبر عن ذلك جيمس كرابتري من كلية لي كوان يو للسياسة العامة في سنغافورة، سنجد أن معظم البلدان الغنية قد تكون قد عانت من التشوش، ولكنها تركت الاقتصادات الناشئة متخلفة. ويضيف أن هذا ليس نجاحا في الحكم أيضا.

والدرس الوحيد الذي يجب أن نتعلمه من عام 2020 هو أنه لا يوجد أحد في أمان حتى يكون الجميع آمنين.