خطوات تطبيق مكياج عيون خليجي ثقيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 يناير 2021 12:35 مساءً - تتمتع الفتاة الخليجية بملامح ذات جاذبية خاصة، إذ تتميز بالعيون السوداء أو العسلية الواسعة، مع ملامح عربية مميزة تجذب الأنظار.

وتختلف طرق تطبيق صيحات المكياج للفتاة الخليجية، ولكن أهم ما تشتهر به الفتيات في الخليج هو مكياج العيون الخليجي الثقيل.

وفي هذا الموضوع ، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل رسمات مكياج خليجي ثقيل، وطريقة تطبيقها:



أولاً: الأدوات المستخدمة في تطبيق مكياج عيون خليجي ثقيل:

مكياج عيون خليجي



-برايمر.

- كريم أساس مناسب للون بشرتك.

- كونسيلر.

- ظلال العيون السموكي الأسود.

- ظلال العيون بدرجات النيود.

-ظلال العيون الرمادي الداكن.

-الجليتر الذهبي أو الفضي.

- بلاشر بلون برتقالي أو خوخي أو وردي.

- الكحل السائل الأسود أو الأيلاينر.

- بودرة أو ماسكرا الحواجب.

- ماسكرا سوداء داكنة.

-رموش صناعية.

- أحمر شفاه.

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ثانياً: طريقة تطبيق مكياج عيون خليجي ثقيل

مكياج عيون خليجي



1-نظفي بشرتك بالمنظف المناسب، ثم ضعي قطرات من التونر على قطنة صغيرة، ومرريها على بشرتكِ للتأكد من غلق المسام.

2-طبقي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، ووزعيه على الوجه والرقبة؛ للحفاظ على ثبات المكياج.

3- طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، ويُفضل أن يكون كريم الأساس المُستخدم بدرجة أغمق من درجة لون بشرتك.

4- طبقي الكونسيلر على الهالات السوداء وحول منطقة العين.

5- طبقي ظلال العيون الفاتح بأي درجة من درجات النيود على منطقة الجفن الثابت والجفن المتحرك، ثم قومي بدمجه مع ظلال العيون باللون البني الداكن، الذي يتم وضعه على الجفن المتحرك، ثم ادمجيه مع ظلال العيون باللون الرمادي الداكن أو الأسود عند طية الجفن، ثم طبقي ظلال العيون الأسود أو الرمادي تحت الرموش السفلية.

6-طبقي الجليتر الفضي أو الذهبي على الجفن المُتحرك فوق ظلال العيون لإطلالة أكثر جاذبية تناسب السهرات.

7-استخدمي الأيلاينر لرسم عينيك من الأعلى في خط رفيع يبدأ من عند زاوية العين الداخلية، ويزداد سمكه تدريجياً حتى زاوية العين الخارجية.

7- ارسمي حاجبيكِ ببودرة تحديد الحواجب أو الماسكرا المناسبة للون بشرتك.

8- ضعي الماسكرا السوداء الداكنة على رموشكِ، ثم استخدمي الرموش الصناعية لإطلالة أكثر جاذبية لعينيكِ.

9- ضعي بلاشر باللون البرتقالي أو الوردي على خديكِ، مع القليل من الهايلايتر اللامع على الوجنتين والذقن.

10- حددي الشفاه بقلم التحديد، ثم اختاري أحمر شفاه باللون المُفضل لديكِ، ويُفضل اختيار درجات الألوان الأحمر أو النبيتي أو درجات الألوان النيود.

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