خلطة زبدة الشيا لبشرة مثالية بعيداً عن الجفاف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 يناير 2021 12:35 مساءً - لتتجنبي شحوب البشرة واصفرارها وجفافها خلال هذا الموسم، لا بد أن تولي العناية الكافية لبشرتك لتحافظي على إشراقتها ونضارتها، وتمنعي إصابتها بالتصبغات والكلف وأي شوائب أخرى. ولأن زبدة الشيا مكون مثالي للبشرة، إذ إنها تمتلك خصائص جمالية كبيرة، سنعرفك الى خلطة زبدة الشيا لتنعمي ببشرة مثالية .



مكونات الخلطة :

الخلطة

- كوب من زبدة الشيا.

- ملعقتان من الزنجبيل المطحون.

- أربع ملاعق من زيت اللوز المر.

- ملعقتان من الفيتامين E.

- ملعقتان من القرفة.

- ملعقة من إكليل الجبل المطحون.

- نصف كوب من زيت جوز الهند.



طريقة التحضير والتطبيق:

خلطة زبدة الشيا للعناية بالبشرة

قومي بخلط جميع المكونات المذكورة آنفاً في شكل جيد. من ثم، ضعيها في المايكروويف وسخنيها لمدة ثلاثين ثانية. بعدها، أعيدي تحريك المكونات مجدداً بشكل يدويّ الى أن تمتزج مع بعضها البعض وتتماسك. عندها، ضعي هذا الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة. بعدها، طبقيها على بشرتك واتركيها الى أن تجف قليلاً. من ثم، شطفي وجهك جيداً بالماء الدافئ الى أن تزيلي كافة الرواسب عنها.

فوائد الخلطة: تحتوي هذه الخلطة على مكونات طبيعية ذات تأثير فعال في التخلص من البقع الداكنة والتصبغات التي تصيب البشرة، كما وتساهم في ترطيب البشرة بعمق، والقضاء على الكلف والنمش. وأخيراً، تعيد هذه الخلطة الى البشرة المرونة وتحافظ على شبابها.

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