كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 يناير 2021 12:35 مساءً -

مع دخولنا العام الجديد، لا بد لنا وأن نستهل التفكير باللوحة الخاصة بأبرز صيحات الألوان لموسم ربيع وصيف 2021، ذلك أن نعرف ما علينا أن ندخله في خزانتها للموسم القادم.

فستان برتقالي فاقع مع معطف أحمر من براندن ماكسويل Brandon Maxwell



ومع انتشار الكورونا وضرورة التباعد الاجتماعي، عرضت العلامات التجارية والدور العالمية مجموعاتها لربيع وصيف 2021 بطرق عصرية أبرزها جاء بالطرق الرقمية أو من خلال الجلسات التصويرية، إلا أن أكثر ما لفتنا هو رواج الألوان الصارخة والحيوية للموسم القادم، والتي تعد بالفعل ضرورة لا مفر منها للربيع.

تابعي معنا فيما يلي أبرز 5 صيحات لألوان ربيع وصيف 2021 وتعرفي عليها كي تستبقي الأمور.. فليس عليك أن تنتظري حتى بداية الموسم القادم كي تقومي بعملية تسوّق الصيحات.

أبرز 5 صيحات ألوان ربيع وصيف 2021

اللون الأصفر موضة ربيع وصيف 2021

فستان باللون الأصفر من فرساتشي Versace

لا بد وأن تحصلي على الأقل على قطعة واحدة باللون الأصفر لموسم ربيع وصيف 2021 مهما كانت درجتها. فهذا اللون الحيوي المستوحى من أشعة الشمس الشارقة يعد بمثابة صيحة أساسية رصدناها على منصات عروض الأزياء العالمية.

رصدنا الفستان الميدي باللون الأصفر الفاقع ضمن عرض فرساتشي Versace، كما ظهر هذا اللون من خلال الإكسسوارات ضمن عرض فندي Fendi مضيفاً لمسة من الإشراقة على الإطلالات.

اللون الوردي موضة ربيع وصيف 2021

فستان باللون الوردي الحيوي من فالنتينو Valentino

ظهر اللون الوردي بقوة على منصات عروض ربيع وصيف 2021، فرصدناه مفعماً بالحياة من خلال درجاته الفاقعة مثل الفستان بكتف واحد الذي قدمته دار فالنتينو Valentino ضمن عرضها للموسم القادم، ودرجاته الناعمة الباستيل الرقيقة الأنثوية من خلال فستان وردي قصير على منصة جمباتيستا فالي Giambattista Valli.

اللون الأبيض موضة ربيع وصيف 2021

فستان بأكمام منفوخة وتصميم الفراشة باللون الأبيض من أليكساندر ماكوين Alexander McQueen



تناثرت التصاميم المتنوعة باللون الأبيض ضمن عروض ربيع وصيف 2021، فرصدناها مفعمة بالأنوثة على منصة عرض ألبيرتا فيريتي Alberta Ferreti بخامات رقيقة تلائم موسم الربيع والصيف.

كذلك، أعجبنا الفستان بتصميم المعطف والأكمام المنفوخة مع الحزام المحدد للخصر ضمن عرض أليكساندر ماكوين Alexander McQueen.

اللون الأحمر موضة ربيع وصيف 2021

جمبسوت باللون الأحمر من جيفنشي Givenchy

من قال إن اللون الأحمر حكر على موسم الخريف والشتاء؟! فقد زيّنت الأزياء والإكسسوارات باللون الأحمر منصات عروض ربيع وصيف 2021 مضفية لمسة من الرومانسية الجريئة على الإطلالات.

اختاري الفستان باللون الأحمر إذا كنت من عاشقات طبعات الورود وتودين اعتماد هذه الصيحة في الموسم المقبل مثلما رأيناها ضمن عرض فالنتينو Valentino، أو هذا الجمبسوت الأحمر من دجيفنشي Givenchy.

اللون البرتقالي موضة ربيع وصيف 2021

إطلالة مميزة من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo

ما زال اللون البرتقالي محافظاً على مركزه ضمن أكثر الألوان رواجاً منذ مواسم عدة، وهنا نراه في مقدمة أبرز ألوان ربيع وصيف 2021 سواء من خلال الإطلالة الكاملة باللون الواحد أو من خلال اعتماد إكسسوارات أو قطعة واحدة باللون البرتقالي لكسر الرتابة في الأسلوب. وقد رصدناه ضمن عروض سلفاتوري فراغامو

Salvatore Ferragamo وبراندن ماكسويل Brandon Maxwell.