بناطيل من مجموعات أزياء ريزورت 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 يناير 2021 12:35 مساءً - تميّزت مجموعات ريزورت 2021 بموديلات منوعة من البناطيل والتي تعكس أبرز صيحات العام الجديد وتحديدًا موسمي ربيع وصيف 2021.

كوني السباقة في إكتشاف التصاميم الجديدة التي كشفت عنها أعرق الدور العالمية واختاري منها ما يجدد ستايلك ويناسب قامتك.

تابعي المزيد:تنسيق بناطيل الجينز في الشتاء للمحجبات

البناطيل القصيرة تتصدر بقوة في 2021



ESCADA



بزغ نجم البنطال القصير الذي يعلو الكاحل ببضع السنتيمترات حيث ادرجته دور شهيرة بألوان وقصات مختلفة، قدمت ماركة إسكادا Escada بنطال أسود تميز بقصته الكلاسيكية التي تناسب لوكات العمل، فيما ظهرت عارضة ماركة MSGM ببنطال وردي مستقيم القصة، تمسكي بهذا الستايل في حال كنتِ قصيرة القامة.

البناطيل الشارلستون موضة الربيع المقبل



ROKH



أعادت بعض الماركات بعض صيحات السبعينات إلى الواجهة وفي مقدمتها البنطال الشارلستون الذي يتميز بالقصة المستقيمة عند الفخذين والتي تتسع تدريجيًا بدءًا من أسفل الركبة وركزت أسماء شهيرة على الموديلات الطويلة التي تغطي القدم ما يجعلها من القطع التي تناسب طويلات القامة وعلى القصيرات تجنبها تمامًا، ننصحك بمشاهدة البنطال الجينز الفاتح من توقيع جيامباتيستا فالي Giambattista Valli والبنطال البيج من مجموعة ماركة Rokh.

تابعي المزيد:استوحي من الفاشينيستا المحجبات آخر صيحات البناطيل

البناطيل المخططة تتصدر مشهد الموضة



CHRISTIAN DIOR



برزت صيحة البناطيل المخططة والتي يرشحها خبراء الموضة لصاحبات القامة القصيرة حيث أنها توحي بأن من ترتديها أكثر طولًا مما هى عليه، قدمت ماركة راشيل كومي Rachel Comey بنطال أزرق مخطط بالأبيض كما تألقت عارضة كريستيان ديور Christian Dior ببنطال بيج مخطط بالأبيض يناسب النحيفات.

البناطيل عالية الخصر موضة الموسم



PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI



لا تزال البناطيل عالية الخصر متصدره مشهد الموضة لا سيما القطع المصممة بأرجل واسعة، اعتمدي هذه الصيحة لتزيدي من طولك ولتخفي الجزء السفلي الممتلئ من الجسم، ستعجبك الموديلات التي رصدناها لدى يولا جونسون Ulla Johnson، أيضًا البنطال الجلد من مجموعة Philosophy di Lorenzo Serafini.

تابعي المزيد:موديلات بناطيل بيضاء مستوحاة من الملكة رانيا