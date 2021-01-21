أحدث إطلالة لـ شيرين عبدالوهاب «بدون مكياج».. ومتابعوها: أخيرا ظهرتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اعتادت الفنانة شيرين عبدالوهاب، الغياب عن متابعيها في عالم السوشيال ميديا بعدم التفاعل أو نشر صورها ومقاطع فيديو من حياتها الشخصية، وتكتفي بالتفاعل في التعليقات البسيطة عبر حسابها على تويتر.

وجاء أحدث ظهور للفنانة شيرين عبدالوهاب، كان مع طبيب الأسنان الشهير نور، إذ نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت «شيرين» في الصورة دون مكياج.

وتفاعل متابعو شيرين في خاصية التعليقات، «ياريت ترجعي تاني عاوزين نشوفك.. وحشتيني أوي بجد ونفسي أشوفك.. أخيرا ظهرت ست الكل شيرين عبدالوهاب.. أنت محظوظ والله».

أحمد سعد يتحدث عن حقيقة خلافات شيرين وحسام

يذكر أن الفنان أحمد سعد، تحدث لأول مرة عن حقيقة «الخناقة» التي نشبت بين الفنانة شيرين عبدالوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب، في الشارع وعن تدخله للصلح بينهما، تلك الأخبار التي لاحقتهما الفترة الأخيرة.

وأوضح «سعد» خلال لقائه مع الإعلامية ريهام سعيد، في برنامجها «صبايا الخير»، أنه توجد علاقة طيبة تجمعه بكل من شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «عمري ما شفتهم بيتخانقوا».

وتابع «سعد» متعجبا من تلك الشائعات: «أنا كده كده بتشتم 3 أيام في الأسبوع ومواظب عليهم.. لكن فيه إشاعات كثيرة.. أتجنبها ولا أهتم بها»، وأوضح أنه تحدث بالفعل مع الثنائي بعد تداول هذه الشائعات ليفهم حقيقة الموقف، مشيرا إلى أنه فوجئ باتصال وصفه بـ«الهستيري» من الصحفيين في لمعرفة ما نشر حول الخناقة بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «قريت الخبر ومكنتش على علم حاجة.. ومحصلش إني ادخلت في خناقة بينهم في الشارع أو كنت السبب في الصلح بينهم».

أما عن السبب وراء عدم تقديمه دويتو غنائي مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، رغم صداقتهما القوية، رد بقوله: «أحسن حاجة إنك تبعد شغلك عن الصحاب والقرايب».