الامارات | بعد أن تلقى اللقاح.. أرنولد شوارزنيجر: «تعال معي إذا كنت تريد أن تعيش !»

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن تلقى اللقاح.. أرنولد شوارزنيجر: «تعال معي إذا كنت تريد أن تعيش !» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم أفلام الاثارة والحركة السابق، والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية، أرنولد شوارزنيجر، إنه حصل على جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقام نجم هوليوود /73 عاما/ أمس الأربعاء، بنشر مقطع فيديو على موقع "تويتر" يظهر فيه وهو يجلس في سيارة عند مركز للقاحات في استاد "دودجرز" بلوس أنجلوس، قبل أن يتلقى حقنة اللقاح في ذراعه.

وكتب على "تويتر": "لقد كان اليوم جيدا. لم أشعر من قبل بهذا القدر من السعادة أثناء انتظاري في طابور. إذا كنت مؤهلا، فلتنضم لي وتسجل اسمك من أجل الحصول على لقاحك. تعال معي إذا كنت تريد أن تعيش!".

يذكر أن شوارزنيجر الذي ينتمي للتيار الجمهوري، شغل منصب حاكم ولاية كاليفورنيا خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2011.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news