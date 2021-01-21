دراسة تؤكد فعالية لقاح "فايزر" ضد سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أظهرت نتائج فحوص مختبرية أن لقاح كوفيد-19 الذي توصلت له شركتا "فايزر/ وبيونتك" سيقي على الأرجح من السلالة الأشد عدوى من فيروس كورونا والتي اكتشفت في بريطانيا وانتشرت حول العالم, وفقا لما جاء في موقع"روسيا اليوم".

وتستند النتائج المبشرة إلى تحليل عينات دم المشاركين في التجارب وتحليل مكثف مقارنة بالتحليلات التي نشرتها شركة "فايزر" الأمريكية الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، قالت "فايزر" إن دراسة مختبرية مشابهة أظهرت أن اللقاح فعال ضد تحور أساسي واحد يسمى إن501واي، والذي رصد في السلالتين الجديدتين المكتشفتين في بريطانيا وجنوب إفريقيا.