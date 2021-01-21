توصيات الأطباء بما ينبغي تجنبه قبل وبعد التطعيم ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت في روسيا الأسبوع الجاري عملية التطعيم الجماعي للسكان.

في هذا السياق حاولت وكالة "تاس" الروسية تعميم ما قد قدم الأطباء والعلماء الروس من التوصيات بما لا يجوز عمله بعد تلقي اللقاح وقبله.

ويوصى الأطباء بعدم الاستحمام ودخول الساونا خلال 3 أيام بعد التطعيم, وفقا لما جاء في موقع"روسيا اليوم".

ويعد ارتفاع درجة الحرارة من العواقب الجانبية للتطعيم حيث ينصح الأطباء بتعاطي حبوب باراسيتامول، وبتجنب ممارسة الرياضة.

يجب على من خضعوا للتطعيم الانتباه إلى مستوى فيتامين D في أجسامهم والقضاء على نقصه. وأوصى الأطباء كذلك بتناول مواد غذائية تتضمن كميات كبيرة من البروتين وذلك لتحفيز الجسم على إنتاج الأجسام المضادة، إذ أن جسم الإنسان بعد تلقي اللقاح بحاجة إلى البروتين الذي تتكون منه المضادات.

ونصح الأكاديمي الروسي، فيكتور توتيليان، بتناول وجبات تتضمن البيض والسمك واللحوم. كما نصح بتجنب الإجهاد وإحماء الجسم وتبريده المفرط وعدم تناول مواد غذائية قد تتسبب في الحساسية.

أما تناول المسكرات فإنه يخفض من قوة المناعة ويجعل التطعيم أمرا غير مجد وغير فعال. لذلك يجب الامتناع عن تناولها خلال 3 أيام على الأقل بعد التطعيم.

وأوصت وزارة الصحة الروسية النساء بعدم التخطيط للحمل خلال شهرين أو 3 أشهر بعد التطعيم إذ أن فيروس كورونا يصطاد النساء الحوامل.