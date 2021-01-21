رانيا محمود ياسين في رسالة مؤثرة لوالدها الراحل: ابتسامتك لا تفارقني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال الفنانة رانيا محمود ياسين، تعيش حالة من الحزن والصدمة بعد فراق والدها الفنان الراحل محمود ياسين، إذ تشارك عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور والذكريات التي جمعت بينهم.

وشاركت رانيا ياسين، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لوالدها الفنان الراحل من مرحلة الشباب، وأرفقت تعليقا: «حبيبي كم أفتقدك كثيرا، لكن ابتسامتك لا تفارقني أبدا في اليقظة وفي الأحلام، هي التي تطبطب علي قلبي، لأني أراك سعيدا مبتسما».

وتابعت رانيا: «في جنات الخلد يا حبيبي، سعيدا فرحا بما أتاك الله من فضله، بإذن الله بكرمه وفضله، رحمك الله رحمه واسعة، وأسكنك فسيح جناته يا رب العالمين».

لاقت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، التي كان من أبرزها، «ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته»، «الله يرحمه برحمته الواسعة، فنان قدير وفنان مبدع ألف رحمة على روحه أستاذ محمود ياسين».

وتواصلت التعليقات: «مثواه الجنة إن شاء الل،ه ربي يحفظك ويحفظلك والدتك ست محترمة مدام شهيرة، سلامي لها وربي يحمي عائلتك جميعا ست رانيا»، «ربنا يرحمه حقيقى مش مصدقة لحد دلوقتي، لكن هو بمكانة أحسن يا رب أجعل مثواه الفردوس الأعلى هو وكل موتانا يا رب ويرحمنا بعدهم»، «عائلة محترمة جدا جدا»، «ربنا يطبطب على قلبك».

معلومات عن محمود ياسين

محمود ياسين، ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام، وبزغ نجمه فنيا في فترة السبعينات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة كل من: «الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي». وتزوج من الفنانة شهيرة، وأنجب منها رانيا وعمرو محمود ياسين.